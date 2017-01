"Split" – irriterande gott hantverk av M Night Shyamalan

Filmens titel: "Split"

Regissör: M Night Shyamalan

Manus: M Night Shyamalan

Skådespelare: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson m fl

Genre: Thriller/Skräckfilm

Betyg: 2 av 5

M Night Shyamalan är regissören som aldrig riktigt lyckats hämta sig från det enorma genombrottet med "Sjätte sinnet". Och efter de senaste halvtaskiga högbudgetfilmerna "The Last Airbender" och "After Earth" så har han nu bytt spår och börjat göra lågbudget i stället.

I den nya filmen är temat personlighetsklyvning, eller dissociativ identitetsstörning som det egentligen heter. Skurken i filmen har nämligen 24 olika personligheter av bägge könen och i olika åldrar. De slåss alla om en att få vara "i ljuset" som de uttrycker det, och vissa av dem är riktigt onsdkefulla. Skådespelaren James McAvoy briljerar när han får spela allt från den 9-åriga Hedwig till den brutala kidnappare som håller tre tonårstjejer fångna i en källare, och det är väl egentligen hans insats i filmen som gör den värd att se.

Det är sällan det filmiska hantverket som är Shyamalans problem. I stället är det den känsla av tomhet som ofta uppstår när man sett hans filmer. Det har nästan blivit till ett signum att han inte lyckas leva upp till de förväntningar han själv bygger upp. I stället förlitar han sig på en överraskande vändning mot slutet av filmen, som ibland mest får en att känna sig lurad. Det draget är lyckligtvis lite nedtonat den här gången, och vi får istället en upplösning med flera olika bottnar.

Men jag har ändå två invändningar. Den ena är att jag verkligen inte gillar när Hollywood använder psykiska sjukdomar som bas för att skapa skräckfilmsmonster. Framförallt inte eftersom M Night Shyamalan gjorde det även i sin förra film, "The Visit".

Den andra är att det är något med Shyamalan som får mig att tänka på personer som jag träffat som liksom inte är riktigt lika smarta som de själva tror att de är. I Shyamalans fall vill han till exempel gärna berätta för oss att han är den näste Hitchcock, som när han gör egna cameos i sina filmer.

Bäst är egentligen Shyamalan när han gör raka genrefilmer. Och inte försöker intala sig själv och oss att han är en skräckmästare av rang.

I slutet av den här filmen antyder han till exempel att flera av hans skräckfilmer eventuellt utspelas i samma universum, som en egen hemmagjord version av Marvelfilmernas universum.

