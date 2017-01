Nu ska kulturhuvudstadsåret Århus invigas

Själva invigning blir en kompott av konserter, fyrverkerier och en stor parad med allt från större vikaingaskepp till små hemmagjorda båtar utsmyckade med ljus som bärs genom staden till hamnen där allt avslutas med en stor show.

Sedan drar året igång som inte bara håller sig inom Århus stadsgränser. Stora delar av mellersta Jylland har engagerats. Bland de större satsningarna finns en utställning med Asger Jorn och Edvard Munch i Silkeborg, en 3D-show modell större i Randers industrihamn, ett konst- och danssamarbete mellan Olafur Eliassons scenografi, Jamie xx:s musik och Wayne McGregors koreografi i en tolkning av Jonathan Safran Foers verk "Tree of Codes", och inte minst satsningen på Susanne Bier-trilogin, där tre av hennes filmer blir scenföreställningar. "Bröder" blir opera, "Efter bröllopet" musikal och "Elsker dig for evigt" dansföreställning - den sistnämnda för övrigt koreograferad av svenska Mari Brolin-Tani. Men det finns fler svenska intressen. Det Kongelige Teaters bidrag till året blir en mastodontuppsättning i sommar utomhus av Frans G Bengtssons "Röde orm", med stora scenerier och vikingaslagsmål, tänkt att spelas inför 3000 åskådare per föreställning.

"Let's rethink" är kulturhuvudstadsårets valda tema med tanke på de utmaningar samhället i stort står inför och vilken roll kulturen kan ha. Om det sedan lever upp till arrangemangets värdegrundsord mångfald, demokrati och hållbarhet återstår väl att se.