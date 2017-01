P3 Guld galasäsongens startskott

Kulturredaktionens musikkritiker Matilda Källén kommer att bevaka galan för Kulturnytt.

Vad säger du, speglar årets P3 Guld-nomineringar det svenska musikåret 2016?

– Ja, det får man väl säga, i den mån det över huvud taget går att spegla en enda musikscen idag när det föds nya svenska band på Soundcloud hela tiden. Om inte annat speglar väl P3 Guld radiolyssnarnas musiksmak, det är ju trots allt de som röstar fram vinnarna.

Är det någonting du saknar blad de nominerade?

– Ja, jag kan sakna Frida Hyvönen i popkategorin och kanske garagerocktrion Pascal i rockkategorin, de släppte båda väldigt bra album 2016.

Kan man se några särskilda trender här?

– Jag vet inte om man kan kalla det för en trend, det är väl mer av en rimlig korrigering kanske, men det är kvinnornas år i år. Med undantag för Håkan Hellström är alla i den kanske mest prestigefyllda kategorin Årets artist kvinnor, och bland nykomlingarna är de tjejer allihop – bland andra Peg Parnevik, Cherrie och Hanna Järver.

Så, om du får gissa hur det kommer att gå?

– Guldmicken är ju Håkan Hellströms klassiska "turf" och han är nominerad där i år igen, men om jag får gissa så går det priset till Kent, som nyligen avslutade sin avskedsturné – om inte annat så för lång och trogen tjänst.

Sedan skulle det inte förvåna mig om Laleh blev Årets artist, med tanke på de stående ovationer som hennes senaste album "Kristaller" fick. Annars vinner hennes låt "Bara få va mig själv" nästan säkert Årets låt, för oavsett vad man tycker om den så är den ju lite av förra årets låt.

Och om du själv får hoppas lite?

– Ja, i popkategorin håller jag tummarna för The Radio Dept., som släppte förra årets kanske bästa svenska album. Och så hoppas jag att Cherrie tar hem pris i åtminstone en av de kategorier som hon är nominerad i, helst hiphop/soul, för det förtjänar hon.

Här är alla nominerade till P3 Guld 2017



Årets Artist

Håkan Hellström - "Du gamla du fria"

Laleh - "Kristaller"

Little Jinder - "Allting suger"

Tove Lo - "Lady wood"

Zara Larsson - samlad produktion

Årets Grupp

Death Team - samlad produktion

Galantis - samlad produktion

Herbert Munkhammar & Michel Dida - samlad produktion

Kent - samlad produktion

Norlie & KKV - ”Alla våra låtar”

Årets Låt

"Ain't my fault" - Zara Larsson (skriven av Uzoechi Emenike, Zara Larsson och Markus Sepehrmanesh)

"Bara få va mig själv" - Laleh (skriven av Laleh Pourkarim)

"Black car" - Miriam Bryant (skriven av Victor Rådström och Miriam Bryant)

"No money" - Galantis (skriven av Christian Carlsson och Linus Eklöw)

"The ocean" - Mike Perry & Shy Martin (skriven av Sara Hjellström, Nirob Islam och Mikael Persson)

Årets Nykomling

Ana Diaz - samlad produktion

Cherrie - "Sherihan"

Hanna Järver - samlad produktion

Peg Parnevik - samlad produktion

Rein - samlad produktion

Guldmicken

Håkan Hellström

Kent

Miriam Bryant

Niki & The Dove

Zara Larsson

Årets Hiphop/Soul

Cherrie - "Sherihan"

Jireel - samlad produktion

Parham - "Hemma här"

Silvana Imam - "Naturkraft"

Yemi - "Neostockholm"

Årets Dans

Acronym - samlad produktion

Brohug - samlad produktion

Dorisburg - "Irrbloss"

Galantis - samlad produktion

Rein - samlad produktion

Årets Pop

El Perro Del Mar - "Kokoro"

Hanna Järver - samlad produktion

Niki & The Dove - "Everybody’s heart is broken now"

Södra station - samlad produktion

The Radio Dept. - "Running out of love"

Årets Rock/Metal

Bombus - "Repeat until death"

Cult Of Luna & Julie Christmas - "Mariner"

Dark Funeral - "Where shadows forever reign"

Twin Pigs - "Chaos, baby!"

Viagra Boys - samlad produktion