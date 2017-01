Ny teknik ska skydda journalisters källor

– Det är en väldigt snabb kryptomaskin som krypterar i realtid medan man tar foton eller filmar, berättar Torbjörn Rasmusson.

Han är ansvarig för tekniken i den grupp på totalt fyra personer på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som tagit fram en första variant av det krypterabara minneskortet.

Än så länge vill man hålla vissa detaljer hemliga kring hur själva kortet är uppbyggt men i stora drag handlar tekniken om att själva hårdvaran, det vill säga kortet går att programmera och informationen som sen hamnar på går att kryptera.

Billig teknik

Prototypen ett avlångt litet kort som mycket liknar det som används i vanliga kameror. Tekniken är billig och lättanvänd och förhoppningen är att kortet skulle kunna användas av journalister över hela världen. I vår kommer ett antal journalistutbildningar prova kortet tillsammans med grävreportrar i Europa.

Så sent som i december förra året gick yttrandefrihetsorganisationen Freedom Of The Press Foundation tillsammans med dokumentärfilmare och fotojournalister ut och efterlyste just den här formen av krypteringsteknik till kameror.

Förra årets pressfrihetsindex, Reportrar Utan Gränsers årliga kartläggning om hur pressfriheten mår i 180 länder, visade att den backade på flera håll runt om i världen.

Journalisten Martin Schibbye har lång erfarenhet av utrikesjournalistik och är chefredaktör för Blank Spot Project, en medborgarfinansierad sajt för journalistik. Han blir glad av att höra om minneskortet som är under utveckling.

Behoven är enorma

– Behoven för att skydda journalistiskt material är enorma och blir allt mer kritiska, säger Martin Schibbye.

Mot bakgrund av situationen för journalister och journalistiken i världen idag så är varje insats välkommen säger Martin Schibbye.

– Vi har en global situation där journalister fängslas, kidnappas och skjuts i en utsträckning vi inte sett tidigare. Det finns stater som åtalar och driver processer mot journalister på grund av journalistiken. Därför är all typ av teknik, kunskap, rutiner och säkerhetsmedvetande väldigt välkommet, säger Martin Schibbye.

Skydda källor

Att skydda journalistiskt material handlar till stor del om att skydda källor. Personer som till exempel låter sig intervjuas trots att det finns fara för det egna livet. Därför är det viktigt att materialet aldrig hamnar i fel händer.

– I Syrien kom regimen över hårddiskar med inspelade intervjuer med oppositionella som senare greps och i vissa fall även miste livet till följd av att informationen inte var krypterad, menar Martin Schibbye.

Det finns redan idag en mängd olika krypteringsverktyg för journalister: både appar och webbläsare. Men kortet som nu håller på att utvecklas på Chalmers i Göteborg skulle omedelbart kryptera till exempel bilder som tas med digitalkamera, vilket skulle innebära en stor förändring.

Samtidigt handlar inte säkerhet bara om teknik.

– Språk, kontakter och kännedom om kulturer är också andra viktiga delar när det gäller säkerhet, säger Martin Schibbye.