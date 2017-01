Oscarsnomineringarna presenteras kl 14.18 svensk tid – följ oss här

Under högtidlig former presenteras årets Oscarsnomineringarna av tidigare Oscarsvinnare under en presskonferens i Los Angeles. Bland talarna hittar vi namn som Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman och Ken Watanabe, samt Oscarsordföranden Cheryl Boone Isaacs.

Kulturnytt rapporterar direkt under presentationen, och en fullständig lista med alla nominerade kommer att publiceras så fort som möjligt.

Svenskt foto i La la land

På förra årets gala vann Alicia Vikander en Oscar för Bästa kvinnliga biroll för rollen som Gerda Wegener i "The Danish Girl". Det var första gången en svensk skådespelare vann en Oscar sedan Ingrid Bergman tog hem Bästa kvinnliga biroll för "Mordet på Orientexpressen" år 1975.

Men även om hoppet om en svensk skådespelarnominering inte är särskilt stort i år, så finns det andra kategorier där svenskar skulle kunna ha en chans.

Damien Chazelles musikalkomedi "La la land" är en av galasäsongens stora vinnare. Den tog storslam på Golden Globe-galan och har fått flest nomineringar till brittiska Bafta-galan. Att den ska Oscarsnomineras är alltså ingen högoddsare, och dess svenske filmfotograf Linus Sandgren skulle alltså kunna knipa en Oscarsnominering i Foto-kategorin.

Max Martin kan nomineras

Dessutom kan "En man som heter Ove" nomineras i kategorin Bästa utländska film och för Bästa smink. Paul Ottosson kan nomineras för Bästa ljudklipp i "Independence Day: Återkomsten" och Max Martin kan ha chans i Bästa originalsång för "Can't stop this feeling" som sjungs av Justin Timberlake i "Trolls the Movie".

Övriga storfilmer som precis som "La la land" tippas bli nominerade är bland andra "Manchester by the sea", "Arrival" och "Hell or high water".

