Museer samlar plakat från Women's march

Dagens efter att Donald Trump installerades som USA:s president hölls protestdemonstrationer i många länder under namnet Women's march.

Nu hoppas museer och institut som New-York Historical Society, Bishopsgate-institutet i London och the Smithsonian’s National Museum of American History i Washington DC att demonstranterna ska donera sina mest speciella skyltar och plakat. Det skriver The Art Newspaper.

Stefan Dickers på Bishopsgate-institutet berättade under måndagen att han redan fått in mellan 50 och 100 foton, flygblad och skyltar från deltagare i London-demonstrationerna. Han räknar med att få in många fler under de kommande veckorna.

Skyltarna kommer att ingå i arkivet för radikal historia och aktivism, som går tillbaka till 1800-talet.

"På plakaten ser man vilka frågor som människor är mest engagerade i och bekymrade över", säger Stefan Dickers till The Art Newspaper.