Fler köpte kassettband under 2016

Under år 2016 såldes 129 000 kassettband i USA, uppger nättidsskriften Engadget. Det är ingen stor siffra jämfört med andra musikformat, men det är en ökning med hela 74 procent jämfört med år 2015.

Justin Bieber och The Weeknd sålde uppemot tusen exemplar var. Ännu bättre sålde nyutgåvorna av Eminems "The Slim Shady LP" och Prince and The Revolutions "Purple Rain".

Men största bidragande faktorn till kassettbandets superår var filmmusiken till "Guardians of the galaxy". I filmen är huvudkaraktären Star Lords blandband ett centralt inslag, och troligtvis har många fans velat lägga vantarna på ett likadant band.

43 procent av kassettbandsförsäljningen skedde över internet. En stor del av banden ska ha skickats till amerikanska fängelser eftersom det är ett av få sätt som de intagna tillåts lyssna på musik.