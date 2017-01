Palmyra i blickfånget efter IS återtagande

Symboltyngda Palmyra finns sedan länge med på UNESCO:s världsarvslista - och bland de tidigare skövlade monumenten finns här det berömda Baalshamin-templet.

Det har även skett fruktansvärda avrättningar på den antika romerska teatern och precis före jul lyckades IS alltså återta staden efter att de tidigare drivits bort. Enligt rapporter så har det inneburit ytterligare avrättningar av civila.

Dessutom har bland annat delar av den antika teatern och så kallade "tetrapyloner", ett slags romerskt monument med fyra pelargrupper, nu förstörts.

Programledaren Måns Hirschfeldt talade om detta med Kulturredaktionens Mattias Berg, som följt utvecklingen för hotade världsarv i krigszoner.



Vad vet vi mer övergripande om situationen i Palmyra just nu?

– Vad jag hört så är den väldigt allvarlig. Jag talade i går bland annat med Mats Djurberg, som är generalsekreterare för svenska Unescorådet. Enligt honom finns det en stark oro för att IS nu kommer att praktisera en sorts "brända jordens taktik" i Palmyra. Alltså att organisationen inte längre kommer att välja ut vissa monument, som man gjort tidigare, och skicka ut förstörelsen av just dem som propaganda på YouTube och andra sociala medier - utan snarare nu skövla allt.

– Enligt Djurberg är man också oroad över att intensiteten i kriget i Syrien, där IS fortfarande är starka, har ökat så pass mycket att det finns en stor risk för att ännu fler människor också kommer att dödas i den här skövlingen.

Vad beror det då på att IS återtagit den här platsen?

Det rent militära kan jag förstås inte uttala mig om - men det är ingen tvekan om att Palmyra har en väldig symbolisk tyngd. Dels för att det har en historik av att vara en mötesplats mellan kulturer, med sitt läge mellan den arabisk-österländska och den romersk-västerländska sfären, vilket i sig blir lite av ett rött skynke för IS. Och dels just för att det är så viktigt för västerlandets kulturhistoria.

På vilket sätt?

– Ja, Palmyra blev väldigt tidigt en symbol för den här kulturhistorien som liksom "upphittades" av oss i väst. Och från med 1691, när det brittiska Ostindiska kompaniet lyckades komma fram till den här platsen mitt i öknen som man tidigare bara läst om i gamla skrifter, blev de här ovanligt intakta men ändå förfallna monumenten en sorts projiceringsyta för den ruinromantik som började växa fram ungefär då.

På 1700-talet blev det en veritabel "palmyra-hysteri" i västerlandet, vilket också blev viktigt för framväxten av hela nyklassicismen.

– Och än i dag lägger västmakterna oerhörd symbolik i den här platsen, vilket på sina håll väckt en del kritik även i den här delen av världen. Eller åtminstone på det sätt man gjort det.

Vad är det för kritik?

– Det handlar bland annat om att Ryssland arrangerade en sorts triumfkonsert i våras, ledd av stjärndirigenten Valerij Gergiev, när de förenade styrkorna återtagit Palmyra - men striderna fortfarande pågick bara ett antal mil bort. Även västmakterna har haft den här typen av kulturmanifestationer: exempelvis visades en oerhört påkostad rekonstruktion av Palmyras triumfbåge upp med pompa och ståt - och levande musik - i både London och New York.

Konstmuseet Eremitaget i ryska Sankt Petersburg håller nu också på att göra en digital rekonstruktion av hela Palmyra, med hjälp av bland annat fotografier från ryska drönare som man kunnat ha ovanför platsen medan det ännu hölls av alliansens trupper.

De här kritikerna menar alltså att det kan finnas en sorts modern kolonialism i den här betoningen av att återskapa just det här mer klassiska arvet. I hela vår upptagenhet vid dem, delvis på bekostnad av uppmärksamheten kring andra viktiga platser med muslimska eller assyriska monument, som i Nimrod eller Mosul.

Jag har faktiskt också hört insatta forskare säga till mig att IS har gått så hårt åt Palmyra, och för den delen andra världsarv, för att vi i västerlandet just ska bli upprörda och bestörta. Att IS därigenom i sin propaganda kan hävda att vi bryr oss mer om människor än om monument.

Men att rekonstruera den här typen av förstörda världsarv kan väl aldrig vara fel?

– Nej, inte i sig kanske. Men samtidigt finns ju en risk, som till exempel Mats Djurberg på svenska Unescorådet påpekar, att man härigenom kopplar loss monumenten från människorna. Enligt honom så handlar ju kulturhistorien väldigt mycket om just samspelet dem emellan - vilket inte alltid kommer fram i de här lite pompösa uppvisningarna av modernaste teknik.

Å andra sidan kan det ju, i värsta fall, bli så att digitala rekonstruktioner är vad som till slut blir kvar av världsarvet Palmyra. Och då blir det ju ändå en påminnelse av hur den fantastiska platsen sett ut en gång.