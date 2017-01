Mänsklig skörhet på Orionteatern

Det var bara någon månad sedan jag senast såg en skådespelare balansera högt uppe på bjälkarna längs den råa, knöggliga fondväggen på Orionteatern. Det här ett teaterrum som lockar till sådana utsvävningar och gärna sätter sin prägel på allt som visas i det. Och när dansaren Daniel Norgren Jensen gör entré samma väg, och sen drar in en kundkorg full av bananer, som han tuggar i sig och slänger ut i rummet så vet jag redan vad det där är som putar ut under hans blå superhjälteskroppstrikå.

Serious Refrain av Jerome Marchand visades på Parkteatern i somras och är ett verk med en befriande, humoristisk ton som oavsett hur mycket man skrattar ändå visar hur fruktbart, om bananordvitsen ursäktas, det kan vara för Kungliga Balettens dansare att få möjlighet att leka utanför institutionen.

I Stockholm 59º Norths program på Orionteatern ligger Jerome Marchands fruktstund i mitten. Efter Anabelle Lopez Ochoas fina, och betydligt mer allvarliga, duett One - elegant dansad av Minji Nam i vit skjorta, hotpants och tåspetsskor och Dawid Kupinski i kavaj utan skjorta, med byxor. Det bidrar till tydliga tonartsbyten i programmet, men bara tio minuter kort hinner de inte göra jättestort avtryck i det här programmet.

Och det är nog en både svår och orättvis uppgift att försöka bräcka kvällens höjdpunkt som är kompaniets nya iscensättning av Dancing on the front Porch of Heaven - Odes to Love and Loss. Det skapades av Ulysses Dove för Kungliga Baletten 1993 och som titeln antyder handlar det om kärlek och förlust. Koreografen Ulysses Dove dog själv i sviterna av aids tre år efter urpremiären.

Tillsammans med Arvo Pärts musik framkallas en repetitiv, poetisk högtidlighet

Vita, hudnära trikåkostymer får de sex dansarna att framstå som vinglösa, smidiga marmoränglar och runda ljuskäglor på golvet skapar rituella ramar i Orionteaterns redan så speciella scenrum. Tillsammans med Arvo Pärts musik framkallas en repetitiv, poetisk högtidlighet, där sakrala klockor påminner om att vår tid på jorden är utmätt. Det är en stämningsfull lyx för alla oss som får en ny chans att uppleva Ulysses Doves moderna klassiker i en ny tid och ett nytt rum.

Fotnot: Dansverken One, Serious Refrain och Dancing on the Front Porch of Heaven - Odes to Love and Loss dansas av Stockholm 59º North på Orionteatern i Stockholm till och med 28 januari. I programmet ingår även dansfilmen Sand av Joakim Stephenson och Linnéa Bergman.