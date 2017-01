I ett uttalande till Buzzfeed förklarar Gay att hennes kommande bok "How to be heard" också skulle ges ut på en av Simon & Schusters förlagsetiketter, men att hon nu har ändrat sig:

"Jag kunde inte med gott samvete låta dem ge ut boken samtidigt som de också ger ut Milo. Så jag sa åt min agent att dra ur sladden."

Roxane Gay har också twittrat om beslutet.

"Allt jag behöver säga har jag redan sagt. Jag har råd med det här ställningstagandet. Det har inte alla. Kom ihåg det", skriver hon.