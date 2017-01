Shia LaBeouf gripen för Trump-protest

Man har satt upp en kamera under parollen "He will not divide us" - alltså "Han - Trump - kan inte splittra oss" och framför den kan vem som helst gå fram och upprepa just det.

Det är fortfarande något oklart vad som har hänt, men enligt vissa uppgifter ska en person ha tittat in i kameran och gjorde det högst provocerande uttalandet att "Hitler inte gjorde något fel" och att LaBeouf därefter ska ha rivit mannen och slitit tag i hans scarf.

Leboeuf har riggat kameran vid ett museum för rörliga bilder i Queens, New York, och installationen är tänkt att vara klar tills Trump avgår. Resultatet live-streamas, helta tiden på nätet.