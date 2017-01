Veckans ord: "Alternativ"

När jag började närma mig slutet av gymnasietiden och åren därefter så ville jag inget hellre än att vara "alternativ".

Jo, alternativ var användbart som adjektiv. Att vara alternativ var väl på nusvenska att på något sätt vara utanför normen. Men min strävan efter att vara alternativ var ändå inom en, med dagens mått mätt, ganska sträng norm. En norm som garanterat var heteronormativ, kritvit och jo jag tror till och med stockholmsk.

Aldrig att någon bara kunde a och c, eller b och a. Vi var trygga i vår alternativa musikklubb

Det första området där det alternativa blev mest nödvändigt var musiken. Alternativ musik var sådan som inte hamnade högt på några hitlistor men som hade en anständigt stor skara av entusiastiska tillskyndare, vi var som en liten sekt. Gillar du också Hatfield and the North? Därefter så kunde namedroppandet börja och a gav b gav c. Aldrig att någon bara kunde a och c, eller b och a. Vi var trygga i vår alternativa musikklubb.

Grunden till den här, inte så lite, snobbiga alternativismen låg ändå i något gott. Nämligen en övertygelse om att det fanns något bortom barndomsgatans krök, där fanns det en alternativ lista av böcker, skivor, åsikter och till och med kläder.

Visst fanns det de som var än mer alternativa än jag

Jodå, alternativa fakta fanns även då. Men för mig var ändå fakta det jag kunde läsa i Dagens Nyheter eller ta del av i radio och tv. Visst fanns det de som var än mer alternativa än jag, som försökte få mig att förstå att den fakta jag tog till mig var egentligen bara lögner, till för att söva folket. De hade faktiskt, när jag tänker på det, sina alternativa fakta nedskrivna i de olika illa redigerade tidskrifter, som på de tiden såldes på gator och torg.

Men jag hade väldigt svårt att ta till mig den alternativa verklighetsbilden. Jag fick alltid en känsla av att någon, redan i ingressen, i triumf skrek åt mig vad jag skulle tycka eller tänka. Alla dessa olika tidningar var de införståddas salong, där en avvikande åsikt hade lika lång livslängd som en flaska billigt rödvin på Drakfesten på Gärdet.

Jag har ordning och reda på mina papper, Jarl Kulle kommer från Belgien

En snabb koll på nätet i dag ger vid handen att alternativ fortfarande är ett ord som inte bara kan ge oss nyheter. Nej ordet finns förstås också för att sälja kläder, böcker, skivor, filmer och till och med mat. På sociala medier har det alltsedan begreppet alternative facts dök upp, mest väckts munterhet kring vad man själv vill presentera som sin alldeles egna alternativa fakta. Allt från - jag har ordning och reda på mina papper, till att Jarl Kulle kommer från Belgien.

Frågan är om någon vill vara eller kallas alternativ idag. Vem är man då? En ayurvedisk hemodlare? Eller kanske bara en som samlar på obskyra technotolvor? Det är ju rätt harmlös alternativism. Det är väl alternativ fakta också, värre är det när vi börjar komma med alternativa sanningar.