Amerikanska kulturarbetare förbereder strid

Donald Trump lovade under sin valkampanj att sätta stopp för slöseriet i Washington – och det finns redan planer omfattande nedskärningar. Ett förslag är att helt slopa den statliga finansieringen av The National Endowment for the Arts, NEA, ett slags amerikansk motsvarighet till Kulturrådet.

– Pengarna som staten skulle spara är bara en droppe i havet i förhållande till hela den statliga budgeten, det här är meningslöst rent ekonomiskt, men väldigt symboliskt rent politiskt, säger Nina Ozlu Tunceli på lobbyorganisationen Americans for the Arts Action Fund.

I dag motsvarar stödet till NEA 0,003 procent av hela den statliga budgeten. Det var efter en artikel i tidningen The Hill som uppgifterna om de planerade nedskärningarna fick spridning.

Det dokument som The Hill hänvisar till är en plan som nästan helt är baserad på en rapport från den konservativa tankesmedjan Heritage Fund. I den rapporten står det att det varken är klokt eller nödvändigt att spendera skattepengar på konst och kultur genom NEA.

Rapporten menar att de privata bidragen uppgår till mycket större summor och därför borde kunna bära hela utgiftsområdet. Men att lyckas få ihop tillräckligt med pengar enbart från privata givare är svårt, det menar Amy Sultan, en av grundarna till organisationen Power Writers som flera år i rad har fått bidrag från just NEA.

– De som har mycket pengar är redan flitigt uppvaktade och alla projekt är lika behjärtansvärda. I slutändan slåss vi om smulor, säger Amy Sultan.

Att beviljas bidrag från NEA är också mer än bara klirr i kassan, det är också ett kvitto på att man har uppfyllt NEA:s tuffa kriterier. Något som kan göra andra givare mer benägna att bidra, menar Amy Sultan.

I väntan på mer information från Trump-administrationen har Nina Ozlu Tunceli redan påbörjat arbetet med en bred kampanj till stöd för NEA.

– Vi håller på att samordna en kampanj som involverar media, gräsrötter och direkt lobbying och som representerar alla konstdiscipliner över hela landet, säger hon.