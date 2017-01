"Mack" och Max Martin bakom populäraste låtarna

Markus "Mack" Sepehrmanesh ligger bakom låtarna "Lush life" och "Ain't my fault" med Zara Larsson och "Girls like" med Tinie Tempah feat. Zara Larsson.

Av de tio mest populära låtskrivarna 2016 är för övrigt Zara Larsson den enda kvinnan.

– Personligen jobbar jag nästan alltid med kvinnliga låtskrivare, men jag skulle gärna se fler, och inte minst fler kvinnliga producenter. Där är kvinnor klart underrepresenterade. Jag ser dock fler tjejer som väljer producentvägen i musikskolorna, så jag tror att vi kommer se en jämnare fördelning framöver, säger Markus "Mack" Sepehrmanesh i ett pressmeddelande.

Max Martin i sin tur ligger bakom låtarna "Can't stop the feeling" med Justin Timberlake, "Into you" med Ariana Grande och "Side to side" med Ariana Grande feat. Nicki Minaj.

Därefter kommer David Landolf och Noel Svahn med låtarna "Pong Dance" med Vigiland och "Din idiot" med Norlie & KKV.