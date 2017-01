Lone Scherfig får nordiskt hederspris

De senaste åren har Lone Scherfig mest jobbat i England, där hon har gjort film med brittiska författare som Nick Hornby och David Nicholls.

Nu är hon på väg tillbaka till Norden, nästa film blir en svensk-dansk dramakomedi. Och hon skrev bland annat manus till Guldbaggebelönade filmen Den allvarsamma leken.

Lone Scherfigs mest brittiska film

Men först är hon aktuell med sin kanske mest brittiska film. "Their finest" handlar om den omfattande produktionen av brittisk propagandafilm under andra världskriget.

– Alltså filmerna som man gjorde i 40-talets England, och som den här är inspirerad av, var på grund av att engelsmännen inte längre tyckte om amerikansk film. De kunde inte längre identifiera sig med amerikanerna.

På 40-talet dök det upp en ny typ av brittisk film, som "Millions like us". Den krigströtta publiken kunde inte längre identifiera sig med de amerikanska filmstjärnorna utan ville ha en egen variant av de snärtiga dialogerna, berättar Lone Scherfig, när vi ses under ett magnifikt tak på ett hotell i Göteborg.

Och det är de här filmerna, som ofta hade propagandainslag, som gett inspiration till Lone Scherfigs nya film Their finest, där titeln är lånad från ett av Churchills mest peppande krigstal.

Kvinnorna inte på affischerna

Filmen handlar om hur det brittiska informationsministeriet producerade hundratals biofilmer under 40-talet, men också om hur dörrarna öppnades för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.

– Det var många kvinnor i filmbranschen som skrev manus men som aldrig fick någon credit. Dom hamnade aldrig på affischerna. Och efter kriget gick de tillbaka till de mer konventionella jobben.

(Och det var inte bara i filmbranschen utan överallt, säger Lone Scherfig. Som i hennes film An education, som handlar om en mamma som går hemma utan något att göra.

– En hel generation av kvinnor som hade upplevt hur det var att ha jobb och inflytande under kriget och är tillbaka i köket. Men teknologin hade gjort att det var inte så mycket att göra i köket längre.)

Their finest är ett försök att skriva in kvinnorna i historien och blir ett slags blandning av serierna Mad med och Bletchley circle. Vi får följa Catrin som plockas in som manusförfattare till en propagandafilm riktad till kvinnor. Och hennes mål är att få de kvinnliga huvudpersonerna, ett ungt tvillingpar som räddar soldater med båt, att agera hjältar. Men de manliga manusförfattarna protesterar: en kvinnlig publik vill inte ha kvinnliga hjältar.

Vill göra film om andra

Det är först på senare år som Lone Scherfig själv har låtit kvinnor spela huvudrollen. Annars har hon mest varit nyfiken på män, utifrån principen att det är det som är minst likt henne som är intressant.

– Jag är mer fascinerad av något som inte är jag. Därför är det lättare idag när jag är äldre att porträttera unga kvinnor, för jag kan se på dem med en kärlek som jag inte kunde mobilisera när jag själv var en ung kvinna.

Lone Scherfig ser sig inte som en politisk regissör. Men trots att hennes nya film är en romantisk dramakomedi, har den visat sig slå an en aktuell politisk sträng.

– Jag har just varit i USA med filmen och de som ser den pratar om yttrandefrihet och propaganda och kvinnors rätt till medierna, om sanning och falska nyheter. Alla de teman som har dykt upp efter vi gjorde filmen.

Propagandafilm än idag

Att åskådarna ser aktuella ämnen i filmen säger Lone Scherfig tyder på att hon har lyckats göra något mer än bara en flirt med brittiskt 40-tal.

Och den som tror att propagandan är borta från film och tv-serier tror fel, säger hon. Den lever kvar i amerikansk krigsfilm. Och även i brittiska serier som skildrar ett extremt klassamhälle utan att direkt ifrågasätta det.

– Poängen med många engelska kostymfilmer är att man ska stanna på sin plats och inte önska en social rörlighet i England. Och de filmerna är politiska, även om det bara handlar om Downton Abbey.