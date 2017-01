Amerikanska manusförfattare fördömer Trump

Nu fördömer de amerikanska manusförfattarnas organisation, The Writers Guild of America, USA:s president Donald Trumps inreseförbud.

Detta gör man i solidaritet med den iranske regissören och manusförfattaren Asghar Farhadi efter att denne inte tillåts resa in i USA för att delta i Oscarsgalan där hans film ”The Salesman” är nominerad för bästa icke-engelskspråkiga film.

Står enade

På sin hemsida skriver organisationen bland annat att: ”Underhållningsindustrin är byggd av invandring och invandrare” och att man ”står enade och kommer slåss för de icke-amerikanska manusförfattarna.”

Farhadi har redan en Oscar för sin film ”A separation” från 2012 års gala och under förra året fick prisades han som bästa manusförfattare under filmfestivalen i Cannes för just ”The Salesman”.

Kommer inte åka

Under söndagen skriver Asghar Farhadi i ett uttalande att han bestämt sig för att inte åka till Oscarsgalan även om han skulle tilldelas ett ”särskilt tillstånd” för att kunna delta.

– Jag uttrycker härmed mitt fördömande av de orättvisa villkor som påtvingas några av mina landsmän och medborgarna i de andra sex länder som lagligen försöker resa in i USA och jag hoppas att den nuvarande situationen inte kommer att ge upphov till ytterligare splittring mellan länder.

– Att ingjuta skräck i människor är ett viktigt verktyg som används av trångsynta individer för att rättfärdiga extremistiskt och fanatiskt beteende, skriver Asghar Farhadi i uttalandet.