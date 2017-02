"Vi faller" berättar om ett litet helvete i Linköping

Ett Jas Gripen-plan störtar vid en övningsflygning utanför Linköping. Kaboom. Piloten heter Kåre. Han är mycket van men i hjärtat grå. Hans försök att återleva en tidigare del av sitt liv har misslyckats, en gammal kärlek han trodde var den rätta vägen, en att slå in på igen för att vrida S

Stackars Monica...

Det var ingen livsavgörande händelse, denna kärleksaffär, detta som upptagit hans tankar, låst hans jag vid då, och präglat hela honom.

Sådär är det med alla Anna Platts sorgslagna, egentligen rejält starka, men borttappade människor i Linköping. De som från olika håll ser den där kraschen.

Monica, Marie-Louise, Sandra och några till. De uppträder som olika bifigurer i delar som fått deras namn, och Platt har gjort alla till jag. Och alla har de fastnat i en händelse då, eller snarare en ickehändelse, något som inte skedde, något man inte gjorde, eller något borde ha gjort.

En del är mitt i den. Marie-Louise trampar runt i ett uppbrott som inte vill sluta värka. Andra som Monica, stackars Monica som inte skyddade sitt barn, inte sig själv, och vars stillsamma monolog nu kommer från en skugga av en person, kakelstel, frost-ensam och hårlös.

Det hon inte gjorde då flyttar in i magen på hennes dotter. In i livmodern, in i nästa generation. Sandra själv, behåller ett ärr i ansiktet för att aldrig glömma. Och aldrig någonsin förlåta. Eller slå in på en ny väg.

Det går ju faktiskt inte heller att göra det, att byta riktning när vi faller.

En fint och noggrant hopbroderad duk detta, där människorna som små, små hopsnörpta korsstygn går kant i kant och ut och in i varandras mönster. Sydd på lugnt och liksom funktionellt språk, om ett Linköping som är litegrann helvetet, med en hög blå, helt vanlig himmel över sig.