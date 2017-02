Teamet bakom Vaiana: "Trump är inte målgruppen"

Vaiana är berättelsen om den sextonåriga flickan Vaiana, bosatt på den fiktiva ön Motunui i Polynesien i södra Stilla havet. Den del av världen som lite ålderdomligt brukade kallas Söderhavet, ett stort antal öar placerade mellan Hawaii, Nya Zeeland och Påskön.

Nu har det gamla Disneyradar-paret John Musker och Ron Clements som tidigare gjort filmer som Den lilla sjöjungfrun och Aladdin tillsammans, låtit sig inspireras av den polynesiska berättartraditionen av legender och sagor. Men inte bara det, hela teamet har rest i skytteltrafik till Polynesien och hämtat kunskap och information om traditionella klädedräkter, tatueringskonst, båtbyggande, navigering, mat och historia.

Nina Asarnoj har träffat de båda regissörerna och producenten Osnat Shurer.

Osnat Shurer är ett slags världsmedborgare, född i Israel, bosatt i Los Angeles och med ett förflutet som global dokumentärmakare. Erfarenheter som hon hade stor nytta för som producent för Vaiana. En film som bygger på mycket grundlig research och faktiskt till stora delar påminner om ett forskningsprojekt.

Medarbetare från i stort sett alla delar av filmens funktioner; kostym, foto, ljus, animatörer och så de två regissörerna förstås: John Musker och Ron Clements – har åkt i skytteltrafik till Samoa och Fiji och andra öar i Polynesien. Där har de träffat arkeologer, vävare, antropologer och helt vanliga öbor. En stark konstnärlig upplevelse för någon som arbetat med färg och form hela sitt liv, berättar John Musker.

John Musker och hans vapendragare Ron Clements träffades 1986 när de arbetade på filmen ”Mästerdetektiven Basil Mus” och de har sedan fortsatt att jobba tillsammans med Disney-klassiker som ”Aladdin” och ”Den lilla Sjöjungfrun”.

Kanske är de extra uppsluppna eftersom de precis fått veta att Vaiana nominerats till en Oscar. Men samtidigt helt medvetna om att konkurrensen i år är stenhård, från ”Zootropolis”, ”Kubo och de två strängarna”, ”Mitt liv som Zucchini” och ”The red turtle” med Studio Ghibli som medproducent. Och med Vaiana bryter de två regissörerna ny mark, det är den första film de gör tillsammans som inte är handritad.

Sagan om Vaiana handlar om hur öborna glömt bort navigationskonsten. Verkliga historiska fakta visar att invånarna i Polynesien var sjöfarare fram till för 3000 år sedan. Men så blev de plötsligt bofasta, och forskarna vet än i denna dag inte exakt varför.

Under tusen år slutade de i princip helt att segla.

Enligt legenden beror motgångarna på att halvguden Maui stulit livsgudinnans hjärta. Maui är i filmen en ganska jobbig karaktär. En biffig typ, tatuerad från topp till tå och med ett lockigt hårsvall som Vaiana tvingas samarbeta med för att ro iland sitt uppdrag.

Scenen när Vaiana och Maui träffas första gången visades i svensk TV på julafton och jag satt då och fasade för att det skulle uppstå någon sjuk kärleksförveckling mellan sextonåriga Vaiana och den dryge halvguden. Men det gör det inte, för den här filmen går helt sin egen väg.

Det som gör den här filmen unik i Disneysammanhang är även dess politiska udd. Den har alltså inte bara en stark kvinnlig huvudperson och utspelas i Oceanien, långt från den västerländska sagotraditionen. Den handlar också om hur det blir allt mer ont om fisk i vattnen runt Vaianas hemö Motunui.

Även grödorna svartnar och naturen är hotad. En miljömedveten Disneyfilm helt enkelt och jag kan inte låta bli att fråga om Ron Clements och John Musker visat den för Donald Trump, som ju ifrågasätter att klimatförändringana skulle vara orsakade av människan och som vill riva upp flera miljöavtal.

Nej, Donald Trump ingick inte i målgruppen för Vaiana. John Musker och Ron Clements verkar inte överdrivet rädda för auktoriteter. De har länge haft för vana att låta cheferna på Disney figurera som skurkar i deras filmer. Och det är inte osannolikt att Trumps anlete återkommer i en tecknad version framöver.

I reportaget spelades "Vad jag kan nå" med Wiktoria Johansson från Vaianas soundtrack. Den engelska originalversionen "How far I'll go" av Lin-Manuel Miranda är nominerad till en Oscar, liksom filmen.

Lyssna på hela intervjun i ljudfilen ovan.