Veckans ord: "Motstånd"

Det går alltid att diskutera om Time Magazine är bra på att fånga tidsandan med sina skickligt komponerade omslag eller om tidskriften i själva verket formar tidsandan genom att påverka människors bild av omvärlden. Men omslaget till det senaste numret - en rosa stickad mössa med kattöron som kastar en skugga mot den helvita bakgrunden - är ett bra exempel på hur Time med jämna mellanrum lyckas göra otroligt slagkraftiga illustrationer till det som verkligen ligger i luften.

Rubriken lyder "Motståndet reser sig - hur en marsch blir en rörelse". Bilden med den rosa mössan syftar på kvinnomarscherna som hölls i USA med miljoner deltagare dagen efter nye presidenten Donald Trumps installation. Men Time Magazines omslag blir också en kommentar till de starka reaktionerna under den senaste knappa veckan mot USA:s nya visumstopp mot människor från sju länder med stor andel muslimsk befolkning.

När vi använder ordet 'motstånd' är det vanligt att vi tänker på just politiska marscher eller demonstrationer vid flygplatser. Men det vi ser nu är hur begreppet breder ut sig över betydligt större fält i den internationella debatten. Motstånd kan handla om hur medlemmarna i en migrationsdomstol väljer att döma i en fråga när riktlinjerna inte är helt glasklara. Eller hur enskilda politiker i USA går emot Vita Husets dekret i olika ärenden och stakar ut en annan politik på delstatsnivå.

Men det kan också handla om att göra motstånd mot att få sin vardag invaderad av rapporter om Trumps och hans administrations framfart. Jag såg häromdagen en grupp vänner som på Facebook kommit överens om att skriva statusuppdateringar om vardagliga händelser för att spä ut allt Trump-relaterat som fyller deras sociala medier-konton.

Den stora frågan som nu hänger över den potentiella motståndsrörelsen som håller på att formera sig i USA och på andra platser i världen är vad som faktiskt skulle kunna vara en verkningsfull strategi. Inga skandaler kring Trump under valrörelsen hindrade honom från att bli vald till president så vad ska hjälpa nu. I en rad artiklar i stora internationellt inflytelserika dagstidningar som Guardian, Washington Post och New York Times har flera skribenter pekat på likheterna mellan Donald Trump och Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi. I samtliga artiklar framhölls den italienska oppositionens oförmåga att under 20 år hindra Berlusconi från att dominera den italienska politiska scenen.

Några varningar i de här artiklarna fortsätter ringa i mina öron: de som försökte göra motstånd mot Berlusconi genom att förlöjliga honom misslyckades fullständigt. Det gjorde också de som försökte ignorera honom. Att skämta, skrika, gråta och säga att han var en katastrof hjälpte inte. Det som möjligen hade kunnat fungera hade varit att försöka förstå strukturerna i det italienska samhället som gjorde Berlusconis form av populism framgångsrik.

Om de som försöker göra motstånd i USA idag inte klarar att ta den diskussionen på allvar kommer framtida omslag av Time Magazine troligen ha fler porträtt av Donald Trump än av stickade rosa mössor med kattöron.