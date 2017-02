Tonårsvänskap och homosexualitet i isländska Heartstone

En av de filmer på Göteborgs filmfestival som tävlar om en "Dragon Award: Best Nordic Film" är isländska ”Heartstone" av regissören Gudmundur A. Gudmundsson, född 1982. Den utspelas någon gång under tidigt nittiotal och handlar om Thor och Christian, där den ene förälskar sig i en flicka och den andre i en pojke.

Det är napp. Killgänget solar och fiskar på betongbryggan vid havet, de nakna överkropparna ser lite bleka och tunna ut i det starka ljuset, och de befinner sig där i gränslandet mellan barn och ungdom. Mellan 13 och 14 år. Regissören Gudmundur Gudmundssons film Heartstone är inspirerad av hans egen barndom, från åren i en liten fiskeby på Island. En sådan där plats där barn i olika åldrar lekte med varandra och mest var ute. Men också en plats med hård social kontroll och en sträng syn på manlighet och där det värsta som kunde hända var att någon trodde man var gay, berättar Gudmundur Gudmundsson. Och vänskapen mellan Thor och Christian i filmen är nära och stark.

–Having a very strong friend in this age, I think most people have experienced that, they become extremely close to their friends, in these teenage years, and sometimes friends become more important than family. And sexuality interests me because when I was young, being gay was not an option in Island. People were openly against gay people. For me in that age it would have been the worst thing that could happen.

Vem som tilldelas "Dragon Award: Best Nordic Film", tillkännages lördag kväll (4/2) på Göteborg Film Festival. "Heartstone" får svensk biopremiär i sommar. Övriga nominerade är "Sameblod" av Amanda Kernell, "Tom of Finland" av Dome Karukoski, "Dröm vidare" av Rodja Sekersöz, "Exfrun" av Katja Wik, "Little Wing" av Selma Vilhunen, "The Man" av Charlotte Sieling och "Handle With Care" av Arild Andresen.