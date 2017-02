MoMA visar konst från de länder som skulle drabbats av inreseförbud

Som man kunnat följa i nyhetsrapporteringen de senaste dygnen råder stor förvirring kring det inreseförbud för medborgare från sju länder som USA:s president Donald Trump beslutade om 27 januari.

Igår kom besked om att en federal domare stoppat beslutet, och ett par departement uttalade att domslutet skulle följas och resenärer från de sju länderna som har giltiga visum eller arbetstillstånd ska släppas in.

Men Vita Huset håller fast vid sin linje och justitiedepartement har nu lämnat in en överklagan mot domslutet. Läget är alltså fortsatt oklart.

Här i Kulturnytt har vi rapporterat om ett antal av de protester som följt från många inom kultur- och nöjesvärlden, bland annat kring kommande Oscarsgala.

Nu har också Museum of Modern Art i New York, eller MoMA som det ofta kallas, som en protest ändrat en del av sin permanenta utställning, vilket är mycket ovanligt. Verk av sju konstnärer från de länder som skulle omfattas av förbudet har nu hängts upp, bland annat av den iranskfödda arkitekten Zaha Hadid och den sudanesiske Ibrahim El-Salahi, skriver The New York Times. Till de konstnärer vars verk flyttats på hör Picasso och Matisse.