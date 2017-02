"Sameblod" vinner tungt filmpris i Göteborg

Amanda Kernell och hennes film "Sameblod" har tidigare prisats på bland annat Venedigs filmfestival. På lördagskvällen tog "Sameblod" hem det tyngsta priset, Dragon award best nordic film, på Göteborgs filmfestival med en prissumma på en miljon kronor.



"Sameblod" är Amanda Kernells långfilmsdebut och handlar om förtrycket av samer på 30-talet. Elle Marja (Maj-Doris Rimpi) ger upp sin samiska identitet efter rasbiologiska undersökningar på internatskolan i Uppsala. Men att lämna det gamla livet bakom sig visar sig inte vara så enkelt.



Juryn skriver i sin motivering: "Priset tilldelas en film med ett universellt tema som kommuniceras genom en smärtsam aktuell porträttering av en minoritetskamp."



Filmens fotograf Sophia Olsson prisades också med Sven Nykvist cinematography award. "sameblod" visades första gången på filmfestivalen i Venedig förra året och har redan sålts till Japan, Hongkong, Kina och Tjeckien.



Obaidah Zytoon och Andreas Dalsgaard film tilldelades priset för bästa dokumentär för filmen "The war show". En intim historia om hur den arabiska våren och kriget i Syrien har påverkat Obaidah Zytoon och hennes vänner.



Några andra pristagare var debutanten Sandra Wollners film "The impossible picture" och filmfestivalens öppningsfilm "Tom of Finland".



När det kommer till publikens pris vann "Dröm vidare" av Rojda Sekersöz för bästa nordiska film och Lone Scherfigs "Their finest" blev bästa långfilm.