Lady Gaga hyllade mångfald

Förhandssnacket handlade mycket om hur Lady Gaga skulle tackla USA:s nye president från scenen. Men de direkta provokationerna uteblev och i stället valde världsstjärnan en medelväg med mer subtila budskap.

Hon inledde den emotsedda pausunderhållningen med en version av legendariske folkartisten Woody Guthries inkluderande sång "This land is your land", och berörde ras-, hbtq- och mångfaldsfrågor via sina låttexter.

Gaga firades sedan ned från arenans tak och väl nere på scenen sjöng hon sin superhit "Pokerface" från 2008. Efter att ha radat upp flera hittar satte hon sig sedan vid pianot och framförde "Million reasons". Och sociala medier exploderade i hyllningar till artisten.

"Lady Gaga är helt fantastisk", skrev en twittrare. "Hon tar andan ur en", skrev en annan. "En av de bästa halvtidsshowerna någonsin", twittrade en tredje.

Pausunderhållningen är närapå lika omtalad som själva matchen, NFL-finalen i amerikansk fotboll, och det är ett prestigeuppdrag att få breda ut sig under drygt 12 minuter inför över 100 miljoner tv-tittare i USA.