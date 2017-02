Frans och Sannex grammisprisade

I kategorin Årets dansband konkurrerade Sannex med ett annat skånskt band, Donnez från Perstorp.

Sannex är ursprungligen från Uppsala men utgår numera från Skurup. Bandet har tidigare bland annat blivit utsedda till årets dansband på Guldklavegalan vid den årliga Dansbandsveckan i Malung.

Frans från Ystad tog hem sin grammis med låten "If I were sorry", som han deltog i Melodifestivalen med, och som är skriven tillsammans med Fredrik Andersson, Mikael Saxell och Oscar Fogelström.

Grammisgalan arrangerades på tisdagen i Konserthuset i Stockholm.