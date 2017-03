Folk- och världsmusikgalans hederspris till Peps Persson

Juryn motiverade sitt val med att Per Åke Tommy "Peps" Persson, som är född i Helsingborg där galan arrangerades i år, "under en lång karriär inspirerat och glatt massor av musikanter och en mycket stor publik. Folkkär trodde man kanske inte skulle vara ett epitet i de här sammanhangen men där befinner vi oss sannerligen idag. Vilken musik, vilka låtar, vilken förebild för hela genren - oh boy!".

Vinnarna i de andra kategorierna blev:

Årets nykomling:

Awilas som består av sångerskan och röstkonstnären mm Anki Wallgren och dragspelerskan mm Larisa Ljungkrona. I motiveringen hette det bland annat att tradition och nytänkande möts alldeles särskilt starkt i deras musik. "Här är en vinnare som med intrikat samspel och nyfikna sinnen ser bortom gärsgårdarna och bjuder in oss till nya upplevelser", motiverade juryn också sitt val.

Årets artist:

Violinisten och kulturskaparen mm Sara Parkman, med motiveringen: "Med stark konstnärlig integritet, stor musikalitet, uppfinningsrikedom och målmedvetenhet skapar årets vinnare stor konst som överraskar, glänser och engagerar. Med en energi och en bredd som imponerar bjuds vi på musik vi inte visste att vi så starkt behövde."

Årets trad:

Dansaren Ami Petersson Dregelid, med motiveringen: "Vår genre behöver förebilder och föregångare. Sådana som visar vägen och som visar på möjligheterna. Sådana som outtröttligt skapar och underhåller levande traditioner. Årets vinnare har här gjort mer än de flesta. En inspiratör och kreatör, ständigt i ropet, ständigt i rörelse på mer än ett sätt."

Temat på årets folk- och världsmusikgala var dans och i år delades det också ut ett särskilt danspris - årets dans.

Årets dans:

Dansaren och koreografen Anna Öberg, med motiveringen: "Utan musik ingen dans, och utan dans - inte heller någon musik. Och utan utveckling lever inte heller det intima förhållandet mellan dansare och musiker vidare. Vår vinnare är en pionjär som tar ett dansant avstamp i det gamla men kastar sig framåt, inåt och utåt på en gång. Mot det nya, ständigt sökande, men med det gamla tryggt vilandes i ryggmärgen."

Årets utgåva:

Violinisten, riksspelman och forskaren Magnus Gustafsson, med motiveringen: "I stenhård konkurrens valde juryn att ropa Äntligen! om denna djupdykning i den svenskaste och samtidigt mest utländska av våra kulturformer. Den trolska mystiken består men nu har en doktor skingrat många av dimmorna. Resultatet är ett självklart referensverk - nu och i framtiden."

Årets arrangör:

Umefolk, med motiveringen: "Att vara arrangör är svårt. Publikens önskemål ska jämkas samman med artisternas, kvalitet mot ekonomi. Det ska bli en kompromiss där alla ska känna sig som vinnare. Här är en arrangör som fattat galoppen, en stark organisation som bjuder på ett rikt utbud av bra musik under bra förhållanden - och då kommer också folk! Fast det är mitt i vintern."

Årets kompositör:

Violinisten,riksspelman, sångerskan och kompositören Lena Willemark, med motiveringen: "Att kombinera traditionsmusik med nutida klanger är inte alldeles enkelt. Att förankra det gamla i det nyaste nya, att hitta en form där bägge delarna växer och sömlöst blir ett. Vår pristagare har på ett fantastiskt sätt hittat de gemensamma nycklarna men också spårat upp nya vinklar, varianter och vändningar som ger lyftkraft och lyster. Till och med i sällskap med det ålderdomliga språket som blommar långt upp i Västerdalarna." Priset delas ut i samarbete med upphovsrättsorganisationen Stim och består av ett diplom och 10000 kr.

Årets jury bestod av Tamara Numahuser, Mix Musik, ordförande, Hadrian Prett, RFoD/Eric Sahlström Institutet, ordf, Patrik Lindgren, Lira, Sofia Lilly Jönsson, journalist SvD, Åsa Veghed, journalist, Hakan Vreskala, musiker, Emrik Larsson, producent/musiker, Anna Nyander, dansare/Svenskt Visarkiv, Osiel Ibanez, Selam, Astrid Selling, musiker och Vanessa Labanino, Possibilitas.

Galan direktsändes också i P2 Live - lyssna på hela sändningen här!