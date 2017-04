"Your Name" – sagovacker animé om gränsupplösning i tid och rum

Filmens titel: "Your Name"

Regissör: Makoto Shinkai

Svenska röster: YOHIO, Nova Miller, Mia Hansson

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Det är som om all animerad film från Japan förhåller sig till mästaren från Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. I pressmaterialet till "Your Name" som den här utsökt vackra ungdomsfilmen heter, presenteras den som den inhemska animerade film som gått bäst på bio i Japan efter Miyazakis "Spirited Away".

För att förstå den kommersiella storheten i denna placering, kan tilläggas att det innebär en fjärdeplats på den japanska biotoppen totalt, efter "Titanic" och "Frost".

Och regissören till "Your Name", Makoto Shinkai, hans favoritfilm är Laputa – Slottet i himlen”, av ja, mästaren Miyazaki förstås.

"Your Name" handlar om att växa upp och ta reda på vem man är, vilket kön man har och vilka som är ens alldeles egna drömmar och inte familjens eller kollektivets.

Under nätterna byter småstadsflickan Mitsuha och Tokyo-killen Taki identitet med varandra. Häpna vaknar de och upptäcker att de fått bröst respektive snopp. Den här könsbytaraspekten gestaltar på ett intressant sätt den erfarenhet alla människor på något sätt har, av att förvandlas från barn till en person med bröst eller basröst och könshår.

Och kanske förstår jag tack vare "Your Name", lite mer av hur det känns att ha en kropp som inte synkar med den man tycker att man är. Att försöka fånga det här sökandet efter sexuell identitet i animerad form, är både djupt fascinerade och faktiskt helt förvirrande.

En stor del av filmen försöker jag bara förstå vem som är vem, om identitetsbytena bara sker i drömmen eller om det även pågår på filmens realplan. Det vill säga i Mitsuhas skolvardag på landet och i Takis Tokyoliv.

Här gäller det för åskådaren att släppa taget om realismen, att flyta fritt i tid och rum, och bara ge sig hän åt undersköna höstlövsfärgade landskapsvyer från fantasisamhället Itomori och detaljrika, betongsinnliga stadsbilder från Tokyo.

"Your Name" är en mycket sevärd och fascinerande film, men i mitt tycke med onödigt många berättartekniska oklarheter.