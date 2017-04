Mys för misantroper i Solondz "Wiener-Dog"

Titel: "Wiener-Dog"

Regissör: Todd Solondz

Skådespelare: Greta Gerwig, Keaton Nigel Cooke, Tracy Letts m fl

Genre: Dramakomedi

Betyg: 3 av 5

Todd Solondz är en av de där regissörerna som går och släpar på en ryggsäck genom sin karriär. En stor succé som han aldrig lyckats överträffa.

I Solondz fall heter framgången "Happiness", en historia om tre systrar där han bland annat lyckades göra komedi av pedofili. Eller, komedi är egentligen fel ord för det Solondz sysslar med. När hans svarta humor verkligen fungerar och blottar människors livslögner och förvrängda självbilder framkallar den egentligen mer obehag än skratt.



Efter succén med "Happiness" har Solondz i film efter film missat målet med några decimeter. Antingen så har hans provokationer känts ansträngda, eller så har det blivit lite för mjukt och mosigt i kanterna.

Men i sin nya film, "Wiener-Dog" tycker jag ändå att Solondz känns mycket mer avslappnad än på länge. Kanske för att han inte ens försökt få till en sammanhängande story till den här långfilmen, utan nöjt sig med att göra en samling kortfilmer, som binds samman genom en stackars tax som skickas från hem till hem som en berättarteknisk stafettpinne.

I "Wiener-Dog" återkommer Solondz förstås till sitt favorittema: Inkompetenta känslomässigt hämmade medelklassföräldrar vars barnuppfostran troligtvis kommer att kräva en livstid av terapitimmar att bearbeta när barnet väl vuxit upp. Som för vuxenversionen av mobboffret Dawn Wiener från debutfilmen "Welcome to the Dollhouse" som också dyker upp i den här filmen.

Kanske är jag också lite mer vänligt inställd till "Wiener-Dog" eftersom mina förväntningar på Solondz med åren blivit lite mer rimliga. Numera är jag nöjd med att bara få tillbringa en och en halv timme i hans mörka universum. Och tillfredsställd med att det åtminstone finns en handfull genialiska scener att ta med sig hem från biobesöket. "Wiener-Dog" är helt enkelt en stunds mys för misantroper.