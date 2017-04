På jakt efter Bambi

P1 Kultur åkte till London för att ta reda på mer om vem Bambi egentligen är och började vid ett av hennes senaste alster, Lie lie land, som blivit omskrivet i flera länder. Målningen finns på en vägg i stadsdelen Islington och består av svart färg mot vit betongfasad.

Den ser precis ut som filmaffishen för musikaldramat "La la land". Fast istället för Ryan Gosling och Emma Stone så är det USA:s president Donald Trump och Storbritanniens premiärminister Theresa May som dansar med varandra.

– Först var den rolig, men att se Trumps ansikte varje dag är inte kul, säger Tricia Cottle som äger musikaffären mittemot.

– På en bra dag blir den fotograferad fyra gånger i minuten. Hon fångar tidsandan väldigt väl, säger Mark Wilson.

Men även om målningen sitter på hans vägg, så vet han inte vem Bambi är. Det är nämligen hemligt.

En av de få som vet vem hon är är Michael Sakhai, Bambis första gallerist på London-galleriet Walton fine arts som specialiserat sig på just gatukonst och pop-konst.

– För ungefär åtta år sedan började vi titta på mer okända konstnärer och Bambi var en av de första vars konst vi verkligen fastnade för. Den speglade vad som hände i världen, det var precis kring tiden för finanskrisen. Många människor hade det svårt och det syntes i flera av Bambis verk, som "Hero to Zero" och "I'm too hot for my burka", säger Michael Sakhai.

Hon fångar tidsandan väldigt väl

Verket "Hero to zero" föreställer en brittisk före detta soldat i Afghanistan som skickats hem, lider av posttraumatisk stress och numera mest rastar sin kamphund. "I'm too hot for my burka" föreställer en tjej i bikini och anspelar på 2011 års förbud mot burka på offentliga platser i Frankrike. Enligt Michael Sakhai var Bambis första soloutställning en av Walton fine arts största försäljningssuccéer någonsin.

– Efter det rullade det bara på med tidningar och tv.

Sedan dess har Bambi blivit en av Storbritanniens mest kända gatukonstnärer och refereras ofta till som en kvinnlig Banksy. Banksy är gatukonstens absolut största namn, men i en av få intervjuer med Bambi i tidningen The Guardian säger hon att även om hon uppskattar Banksys konst, så gillar hon inte att kallas för den kvinnliga Banksy. I så fall är det snarare han som är den manliga Bambi.

– Vissa säger att hon är en Banksy-kopia bara för att hon också använder stenciler och sprayfärg. Det är det hundratusentals konstnärer som gör, ska de också kallas för Banksy då? Inte ens Picasso var först med sin stil, utan det handlar om hur man gör det, hur det tolkas, vad det betyder och när man gör det - att ligga rätt i tiden, Michael Sakhai.

Att kopplas samman med kändisar är viktigt

Att peka ut vilken typ av människor som köper Bambis konst går inte säger han - det är alla möjliga. Men något som glädjer Michael Sakhai är att hon går hem hos kändisarna.

– Andy Warhol lyckades inte få MoMA att bry sig om hans konst, men så fort han fick kändisarna att uppskatta den så började museerna jaga honom. Så att kopplas samman med kändisar är viktigt.

Kanye West, Rihanna och Brad Pitt är bara några av alla stjärnor som har Bambi på väggen. Kanske för att kändisar är ett av hennes vanligaste motiv, hon har avbildat alla från Justin Bieber till det brittiska prinsparet. Hennes Amy Winehouse-målning i Camden är så uppskattad att den numera skyddas av en tunn skiva plast för att inte förstöras. Eller kan det stora intresset från kändisarna bero på att hon själv är en världskänd popstjärna?

Lenny Villa var Bambis första agent och han har definitivt lyckats med skapa uppmärksamhet kring henne. Bland annat genom att hävda att hon i själva verket är en stor artist. Men när han ska upprepa namnen han tidigare nämnt är det uppenbart att han inte riktigt vet vem brittisk-lankesiska M.I.A. eller den före detta Spice Girls-medlemmen Geri Halliwell är.

Den var enkel, humoristisk och politisk

Och det märks att han gärna vill hålla mystiken levande, genom att varken förneka eller erkänna att det var han som hävdade att Bambi egentligen är en känd artist, när jag frågar varför han sa det.

- Gjorde jag? Eller gjorde media det?

Så du menar att du inte gjorde det?

- Jag säger inte att jag sagt eller att jag inte sagt det.

Kan det helt enkelt vara ett sätt att skapa mystik och mer uppmärksamhet kring henne, att säga att hon är en kändis?

- Ja visst, såklart.

En som antyder att Bambi har misstänkt stora PR-muskler, kanske större än publikens intresse, är Dave Stuart, gatukonst-guide i Londonstadsdelen Shoreditch.

– Vartenda litet verk Bambi gör på gatorna verkar hon lyckas få tidningarna att skriva om. Jag tror att mediaintresset är manipulerat. Det är inte baserat på ett stort publikt intresse, säger han.

Att antyda att hon är en kändis är ett misstag tycker Dave Stuart eftersom att en av gatukonstens stora fördelar enligt honom är att den ger vanliga människor utan pengar eller kontakter en chans att nå ut med sin konst och sitt budskap. Just att gatukonstnärer nästan alltid är anonyma hjälper oss också att se själva konsten, tycker han. Så att Bambi försöker nå ut till en mer svårflörtad publik på väggarna i Londons finare kvarter istället för att bara stryka hipsters i Shoreditch medhårs, är något han gillar.

– I områdena där Bambi målar finns inte samma uppskattning för gatukonst. Kommer hon att påverka människor som inte håller med henne? Hon kanske inte förändrar deras liv, men de kommer att se hennes verk och hon når ut till helt andra människor, säger han.

Så tillbaka till Lie lie land i stadsdelen Islington. "Filmaffischen för La la land satt på alla bussar och väggar i hela London: ett lyckligt par som dansade utan ett bekymmer i världen. Men filmen hade premiär under en mörk tid politiskt när den brittiska regeringen ljög om kärnvapentester och bokstavligt talat höll Donald Trump i handen." Så förklarar Bambi själv sitt verk för nättidningen Huffington post.

Och enligt Dave Stuart som egentligen aldrig varit något fan av Bambi förut, så är den ett gatukonstens mästerverk. Politisk, rolig och enkel att förstå.

– Lie lie land var ett utmärkt exempel på vad gatukonst handlar om. Den var enkel, humoristisk och politisk. En bild som fångade ett komplext budskap på ett lättillgängligt och roligt sätt, säger Dave Stuart.