Gamla och nya favoriter när Cannes firar 70

Under en presskonferens på torsdagsförmiddagen presenterades tävlingsfilmerna och hur festivalen ska fira sitt 70-årsjubileum. Inviger den 17 maj gör filmen "Ismael's Ghosts" av den franske regissören Arnaud Desplechin.

Ruben Östlund fanns inte med i programmet när det presenterades, men fler filmer kan tillkomma. Men det ser ut att överlag bli ett svagt år för skandinavisk film.

Arton filmer tävlar om Guldpalmen och flera av de allra största regissörerna just nu dyker upp, däribland ryske Andrei Zvyagintsev, skotska Lynne Ramsey, som gjorde Vi måste prata om Kevin, greken Yorgos Lanthimos som slog igenom med "Dogtooth", österrikaren Michael Haneke som är en trogen Cannesvinnare, samt amerikanska Sofia Coppola som senast gästade festivalen med "The bling ring".

I sidosektionen Un certain regard tävlar 16 filmer av bland andra Laurent Cantet som gjorde "Mot södern" och skoldramat "Mellan väggarna".

Och bland skådespelarna kommer Nicole Kidman att var den som nöter mest på röda mattan, eftersom hon är med i fyra av filmerna i det officiella programmet.

Festivalchefen Pierre Lescure konstaterade på presskonferensen att årets festival sker mot bakgrund av de franska valen.

– Festivalen färgas av den spännande och politiska tid vi lever i. Och eftersom president Trump gör ett nytt drag varje dag hoppas jag att festivalen kommer att bli stabil.

Inom några dagar släpper också festivalen en bok om de 70 år som den funnits, boken heter "Those years" och är skriven av 58 olika reportrar. Boken blickar både bakåt och framåt, sade festivalens konstnärlige chef Thierry Fremaux.

Regissören Jane Campion, som hittills är den enda kvinna som vunnit guldpalmen, visar säsong två av tv-serien "Top of the lake". Och så kommer den iranska regissören Abbas Kiarostamis sista film att visas, och den polska regissören Andrzej Wajda hyllas med ett speciellt program. Bägge regissörerna avled under förra året.

Dessutom kommer den amerikanska politikern Al Gore tillbaka med uppföljaren till sin dokumentär "En obekväm sanning", som har tio år på nacken. Filmen handlade om miljökatastrofen och bidrog till att uppmärksamma miljöfrågorna brett.

I HUVUDTÄVLAN

Wonderstruck, Todd Haynes

Le Redoutable, Michel Hazanavicius

Geu-Hu (The Day After), Hong Sangsoo

Hikari (Radiance), Naomi Kawase

The Killing Of The Sacred Deer, Yorgos Lanthimos

A Gentle Creature, Sergei Loznitsa

Jupiter's Moon, Kornél Mundruczó

L'amant Double, François Ozon

You Were Never Really Here, Lynne Ramsay

Good Time, Benny Safdie & Josh Safdie

Loveless, Andrey Zvyagintsev

The Meyerowitz Stories, Noah Baumbach

Ismael's Ghosts, Arnaud Desplechin

In The Fade, Fatih Akin

Okja, Bong Joon-Ho

120 Battements Par Minute, Robin Campillo

The Beguiled, Sofia Coppola

Rodin, Jacques Doillon

Happy End, Michael Haneke

UN CERTAIN REGARD

Barbara, Mathieu Amalric

La Novia del Desierto, Cecilia Atán, Valeria Pivato

Jeune Femme, Léonor Serraille

Lerd (Dregs), Mohammad Rasoulof

En Attendant Les Hirondelles (The Nature Of Time), Karim Moussaui

Anpo Suru Shinryakusha (Before We Vanish), Kurosawa Kiyoshi

Out, Gyorgy Kristof

Posoki (Directions), Stephan Komandarev

Western, Valeska Grisebach

Las Hijas De Abril (April's Daughter), Michel Franco

Fortunata (Lucky), Sergio Castellitto

L'atelier, Laurent Cantet

Aala Kaf Ifrit (Beauty and the Dogs), Kaouther Ben Hania

Tesnota (Closeness), Kantemir Balagov