Västerbottens museum gräver i arkiven

Häromveckan bjöd man till exempel på ett program om husmodersrörelsen som växte fram för att mota matbristen i slutet av första världskriget. Karin Holmgren, förste arkivarie på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, har letat i arkiven efter tidningsartiklar och andra dokument om husmodersrörelsen.

Husmodersrörelsen uppstod som en följd av den matbrist som rådde i Sverige 1917. 1919 bildades Husmodersförbundet, och man arbetade för att ta vara på råvarorna och resurserna bättre, genom att effektivisera husmödrarnas arbete i hemmen, men också genom att introducera tekniska hjälpmedel.

– De går ner på minutervis här på hur man städar ett sovrum till exempel, hur många minuter man ska använda till vädring av kläderna och det tvättfat man ofta hade i sovrummet. Och det står här att man istället för att stå och låta tankarna försvinna i väg när man väntar på att en gryta ska koka upp så kan man under den tiden göra det och det och det, så att man tar tillvara alla de här minuterna. Det är ju något helt motsatt i dag när vi pratar om mindfulness och att man ska befinna sig i nuet, säger Karin Holmgren.

Under Arkivåret kommer Västerbottens museum att belysa vad som gömmer sig i dess samlingar och arkiv, genom olika arkivkvällar som är öppna för allmänheten.

Åsa Stenström är avdelningschef på museet:

– I våra samlingar har vi 4 miljoner fotografier, 100 000 föremål och oräkneliga arkivhandlingar. Vi vill sätta fokus på att det finns väldigt mycket mer att ta del av, och att det material som finns i våra samlingar och arkiv är både roliga och spännande att ta del av.

Hittills i år har man bland annat tagit upp modet under hardcore-eran i Umeå under 1990-talet, och kommande program omfattar till exempel punkten Makt och medborgare, som man kan säga handlar om umeåbornas bångstyrighet mot makthavarna, till exempel i form av Ålidhemskravallerna på 1970-talet, en protest mot att ett skogsparti avverkades för att en skola skulle byggas.

– Hoppas det blir välbesökt, för en viktig sak för oss är också att samla in berättelser till våra arkiv. Vi har väldigt mycket material, både arkivhandlingar och föremål, men kanske inte så mycket kontext, så mycket sammanhang, så mycket "kött". Därför vill vi bjuda in till dialog till att man delar med sig av sina egna erfarenheter och berättelser, så att vi kan få in många olika perspektiv på ett och samma föremål till exempel, säger avdelningschef Åsa Stenström.