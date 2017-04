Lagom blir nya trend-exporten

I år ges ett tiotal brittiska böcker ut som handlar om hur man lever just lagom. London-svensken och matstylisten Steffi Knowles-Dellner är en av dem som i år ska släppa en bok med just titeln "lagom". Det är en kokbok om svensk, lagom nyttig mat.

– Lagom tycker jag inte ytterligheter, utan att äta sunt men också ibland unna sig en fika. Att kanske baka men använda dinkelmjöl då och då och kanske mer grönsaker och frukt i själva bakandet. Så att man får, en balans helt enkelt, säger hon.

Balans, hållbarhet och sundhet är centrala värden i den svenska lagom-kulturen. I alla fall om man ska tro det flertalet brittiska böcker i ämnet, som kommer ut i år. "The little book of hygge" som blev en storsäljare i England förra året får till exempel en uppföljare i "The litte book of lagom". Där ges handfasta tips om hur man ska tänka ”lagom” för att bli snällare mot sig själv och andra. Det kan handlar om att byta ut alla sina glödlampor till lågenergi-lampor, lära sig sätta gränser mellan arbete och privatliv eller ge sig själv tid att sakta ner och känna efter.

– Jag tror att man ser på Sverige i England som ett slags Utopia, där alla har mycket bra levnadsstandard, jämfört med Storbritannien. Och lagom är ett tema som sammanfattar detta. Man kanske tänker på ett mer negativt sätt i Sverige men här tror jag att man ser det som något väldigt positivt, säger Steffi Knowles-Dellner.

Inte för mycket och inte för lite, utan precis lagom är målet för ett harmoniskt liv. När det handlar om att äta och dricka så lär de brittiska böckerna oss att en lagom-människa stävar efter att göra detta med motta. I Steffi Knowles-Dellners kokbok finns ett kapitel där hon förklarar fenomen fredagsmys och lördagsgodis.

- Man kanske unnar sig godis men det är en dag i veckan, inte varje dag, säger hon.