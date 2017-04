Hanna Krall och minnets arkeologi

Titel: "Hjärterkung"

Originaltitel: "Król kier znów na wylocie"

Författare: Hanna Krall

Utgivningsår: 2006

Översättare: Julian Birbrajer

Berättelsen liksom talas fram, fast i tredje person. Den bygger på Izolda Regensbergs livshistoria, ung och plötsligt nyförälskad i Szajek, den där dan hon ska köpa skosnören till ett par herrskor för att en bomb slagit ner i huset på Ogrodowagatan så hon inte tar sig fram till garderoben.

Det är i andra världskrigets början, i ghettot i Warszawa, hon arbetar med de sjuka, de döende, om någon inte har råd med begravning läggs de ut på gatan, insvepta i tidningspapper. Och på tidningssvepningarna återfinns nyheterna. Om armbindeln, ransoneringskorten, brödresterna.

Det är så hon arbetar, Hanna Krall, vaskar fram det brukbara ur alla detaljer, säger hon i en intervju om sin metod. Också så i denna sanna berättelse om en kvinna som mot alla odds lyckas överleva Förintelsen, ta sig ut ur Warszawas ghetto, bleka håret, låtsas vara polska, ta sig till Wien i sitt sökande efter sin försvunne Hjärter kung, för att sedermera hamna i Auschwitz. Efter kriget forcerar hon ryska posteringar för att hitta sin man i ett annat läger.

Hanna Krall har under sitt verksamma liv skrivit många uppmärksammade reportagesamlingar, som "Att dansa på främmande bröllop". Hon ägnar sig åt en sorts minnets arkeologi, i skärningspunkten där judiska, polska och tyska öden korsas. Hennes egen familj mördades av nazisterna under kriget, och hon har sagt att hon vill ge människor som inte fick några gravar deras namn tillbaka.

En hel värld återuppstår ur en enda kvinnas minnesbank.

I "Hjärterkung" finns också fotografier på några av de som mördades, försvann under kriget. Och vi får följa Izolda Regensberg in i ålderdomen där hon sitter i Israel med barnbarnen som hon inte kan berätta för då hon aldrig lyckades lära sig hebreiska, och på engelska kan hon ju bara recitera första meningen ur sagan om den lyckliga prinsen av Oscar Wilde. Kriget kom emellan. Till slut sitter hon där ensam bland de sina och försöker räkna ut hur många år hennes döda hade varit, om mor hade stannat kvar i vaktstugan, om far inte gått till tyskarna, om det gifta paret inte hade väsnats så med spisringarna.

En hel värld återuppstår ur en enda kvinnas minnesbank. Och man kan nästan höra hur Hanna Krall frågar: Vad hade du på dig i hörnet av Pieknagatan då poliskvinnorna tog dig? Lackskorna från maskinisten. Den romantiska hatten från Stafa. Silkesstrumporna med svart söm från Jozios moster.

Själv ville Izolda Regensberg att hennes liv skulle bli film med Elisabeth Taylor, och tyckte att boken som den polska författarinnan skrev innehöll alldeles för lite känslor, för få ord, för lite av allting. Men Hanna Kralls metod är en annan. Man ska sträva efter de enklaste orden när man skriver om stora saker.