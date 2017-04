"Jazzens första dam" skulle fyllt 100 idag

Berit Nygren berättar om rösten som gjorde standardlåtar av sin tids amerikanska populärmusik och upphöjde låtarna till stor konst:

Standardlåtar är låtar som musiker och sångare återkommande gör egna versioner av, och Ella Fitzgeralds personliga tolkningar av sin tids originallåtar var stilbildande och satte en ny standard för vokaljazzen.

Hon lade världen för sina fötter med sin röst, i synnerhet med en serie album från 50- och 60-talen där hon framför sånger av kompositörer som Cole Porter, Duke Ellington och George & Ira Gershwin. Här i inslaget hörs "I got rhythm", men Ella hade inte bara svänget och den tonala träffsäkerheten utan också ett sound som gav låtarna en extra lyster.

"Jag visste inte hur bra våra låtar var förrän Ella sjöng dessa", ska Ira Gershwin ha sagt.

Hon skrev också egna sånger och fick epitetet "Jazzens första dam".

Fitzgerald var som sin tids Whitney Houston, med en fantastisk röst och stora publikframgångar, men där Houstons röst var en blandning av pop och gospel var Fitzgeralds en som serverade jazz på silverfat, och precis som Billie Holiday hämtade Ella sin frasering från jazzens stora blåsinstrumentalister. Exemplet här i inslaget är ur "How high the moon".

Fitzgeralds karriär varade i flera decennier och när hon dog på 90-talet 79 år gammal hade hon sålt mer än 40 miljoner album och fått 13 Grammys.

Ja, hon har haft ett stort inflytande på många vokalister, och bland dem finns Meta Roos som i tio år har rest runt med ett specialprogram om henne:

- Det som slår en är ju alltså hennes fantastiska tonbildning och frasering och sådant här som vi sångare snöar in på kan man säga. Tydlighet, otrolig tydlighet, säger Roos.

Sångerskan och 70-talisten Vivian Buczek släpper ett hyllningsalbum och ger en hyllningskonsert i Malmö ikväll, och hon känner ett slags släktskap med Fitzgerald:

- Hon hade säkert en massa problem med livet med sin uppväxt och allting men det kändes som om hon borstade av sig saker och ting ganska snabbt från axeln och gick vidare och älskade att sjunga. Det finns ju ett citat av henne som är "one thing better than singing is more singing", säger Buczek.

Hör Meta Roos och Vivian Buczek reflektera mer om Ella Fitzgerald i längre klipp här nedanför!