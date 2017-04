Uppmärksammat performance med Shia Labeouf i Finland

"Jag är från Mellanvästern men har just flyttat till Maryland". Småpratet går stötvis. En av tjejerna inne i vår besökarstuga på tredje våningen på Kiasma i Helsingfors, en amerikansk turist, har just berättat för Shia Labeouf att hon bor i Baltimore. Texten kryper fram längst ned på Labeoufs skärm. Han sitter där i mörkblå t-shirt och tittar ner på oss via sin egen dator, som han nu skriver på. "Baltimore, det kan vara rätt tufft, va?"

"Well", säger tjejen bredvid mig. "Stan har bara fått dåligt rykte". Sedan blir det lite fördröjning, och så skriver Shia: "Kul att träffas, och välkomna till Finland!"

Själv sitter den amerikanska skådespelaren och konstnären i en stuga i Lappland, som liknar stugan vi sitter i på museet. Hans enda kommunikation med omvärlden under de närmaste veckorna är med oss som kommer hit och pratar med honom via tv-kamerorna och skärmarna på Kiasma. Och genom oss har han också indirekt kontakt med de två andra i konstnärskollektivet, Nastja Säde Rönkkö och Luke Turner, som sitter i andra stugor i Lappland.

Vi besökare är länken som fattas för att skapa en gemenskap i konstverket, en gemenskap som hela tiden testas av fördröjningen i text, ljud och bild. Och av vilka vi alla är och om vi alls har lust att mötas eller inte.

Installationen är en del i den senaste upplagan av den finländska internationella Ars-serien. 2017 års utställning har "den digitala brytningen" som tema. Laboeuf, Rönkkö och Turner har i flera år gjort olika performancekonstverk tillsammans, med livestreamar och digital kommunikation som medium. Nyligen har de uppmärksammats för sin anti-Trump-installation "He will not Divide.Us", "Han kommer inte att dela oss", där människor uppmanas att läsa och upprepa just den meningen in i webbsändande kameror på olika platser. En installation som provocerat högerextremister som hackat sig in i den och på andra sätt försökt sabotera den. Även hit till stugan på Kiasma har det kommit både Trump-anhängare och andra som velat visa missnöje med konstnärerna, berättar de för oss som sitter på stuggolvet den här morgonen. "Det har hänt att det har blivit lite dålig stämning", skriver Nastja Säde Rönkkö.

Kul att träffas, och välkomna till Finland!

"Hur känns det att kommunicera på det här sättet?" frågar jag, och vi får vänta på svaret en stund. Sedan kryper texten fram på Luke Turners skärm igen: "Jag gillar den kollektiva nyfikenheten", skriver han. Sedan tar en av finländskorna på golvet vid och frågar om konstnärerna har dusch i stugorna.

Att det blir något intimt att träda in i det här konstverket är tydligt för den som följer livestreamen från Kiasma. Folk ställer försiktiga frågor om vilka alla i rummet är, vad de tycker och tänker. Jag känner det också själv efter bara några minuter, då jag måste smita ut från stugan för att det ringer från mitt barns dagis.

Att sedan gå tillbaka in och förklara, "tyvärr måste jag lämna er och hämta min son som har blivit sjuk", ter sig helt självklart fastän vi alldeles nyss var främlingar. Och mina nya kompisar på stuggolvet och på tv-skärmarna vinkar, beklagar och önskar bättring.

Den internationella utställningen ARS17 pågår på Kiasma i Helsingfors hela 2017 med både fasta och tillfälliga verk. Labeouf, Rönkkö och Turners performance "#ALONETOGETHER" pågår i en månad från och med den 12 april.