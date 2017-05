Ny filmstudio i Skottland skapar debatt

– Ingenting är permanent och människor måste lägga ner väldigt mycket tid och pengar på att hitta gamla lagerhus, sätta in telefonlinjer, vatten och fungerande toaletter för att sedan behöva lämna det, säger Belle Doyle, en av grundarna av filmorganisationen Association of Film and TV Practitioners Scotland.



Doyle är en av dem som stödjer projektet och hon är trött på tillfälliga inspelningsplatser.



– Vårt argument har alltid varit att om vi har en permanent inspelningsplats kan pengar gå till berika filmberättelsen istället för att hitta byggnader.

Hon säger att många filmproducenter kommer till Skottland för landets historiska byggnader och forntida miljö, men att de i slutändan väljer att resa vidare i jakt på en smidigare inspelningsplats. Och hon tror att landet gått miste om stora produktioner på grund av det här. Hon nämner exempelvis Star Wars och TV-serien Penny Dreadful.



– Producenterna för serien funderade in i det sista på Skottland, men valde i slutändan Dublin för att det var lättare att spela in där.

En annan anledning till varför organisationen väljer att stå bakom projektet är för att det är självfinansierat och ska byggas utan några statliga pengar. Men andra är kritiska till förslaget. En av dem är politikern Andy Wightman som är med i skotska Green Party. Han berättar att det ännu är oklart vem som ska finansiera den nya filmstudion som kommer att kosta 250 miljoner pund.

– Hela utvecklingen har varit spekulativ. Men det behövs inga offentliga pengar och utan ansträngning får regeringen något som de har velat ha länge, en filmstudio. Jag tycker att motivationen är felplacerad, säger han.

Det är det skotska fastighetsföretaget PSL Land som står bakom förslaget – ett förslag som filmälskare snabbt jublade över och företaget har nu fått tillåtelse av den skotska regeringen att gå vidare med projektet.

Marken som PSL Land har valt ut ligger i orten Straiton, nära Edinburgh. Där har bonden Jim Telfer sin bondgård. Telfers familj äger själva bondgården men inte marken och de har därför inte det sista ordet. Familjens historia har gjort att många valt att ställa sig kritiska till förslaget. Andy Wightman säger att det inte är själva studion som är problemet, utan platsen som den ska byggas på.

– Det finns många oklara punkter, de flesta som har tittat på fallet tycker att det är fel placering för en filmstudio och dessutom finns det en bonde som måste flytta för att det här ska kunna hända. Det finns många anledningar till varför jag inte tycker att det här är rätt.



För att färdigställa projektet måste PSL Land få bygglov och hitta investerare som vill finansiera filmstudion. Belle Doyle tror att den nya studion kommer att öka möjligheterna för filmproduktion.

– Detta innebär att vi inte är begränsande till att göra filmer med låg budget och liten bemanning. Om vi vill utveckla arbetskraften inom branschen måste vi kunna växa och bli mer professionella.