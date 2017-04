Allmänna sången vann Grand prix

Vinsten innebär att kören får tävla i nästa års European grand prix-tävling där Europas främsta körer ställs mot varandra.

Senast Allmänna sången vann European grand prix var i Varna 2005, under Cecilia Rydinger Alins ledning.

- Vi försökte visa upp en mångfacetterad sida där vi med vårt repertoarval arbetade med olika stilar, klangfärger och tekniker, säger körens dirigent Maria Goundorina i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Vår strategi gick uppenbarligen hem hos juryn och vi är mycket stolta och glada över vinsten och vår insats. Särskilt stolt är jag över alla individuella körsångare som har presterat på topp.

Under tävlingen framförde Allmänna sången bland annat "The Rights of Woman" ur Anna-Karin Klockars "Speeches" som även vann Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016.

Allmänna sången är nordens äldsta universitetskör och vårdar den svenska körtraditionen samtidigt som man är en kraft för ett vitalt och modernt musikliv. Sedan 2005 är kronprinsessan Victoria Allmänna sångens beskyddarinna.