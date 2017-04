Mer hämnd än lidande i "The Birth of a Nation"

Titel: "The Birth of a Nation"

Regissör: Nate Parker

Manus: Nate Parker

Skådespelare: Nate Parker, Aunjanue Ellis, Armie Hammer m fl

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Först blev "The Birth of a Nation" känd som den stora sensationen på 2016 års Sundancefestival. Filmen som såldes till Fox Searchlight för en rekordsumma och tippades att bli en Oscarskandidat. Sedan blev filmen mest förknippad med våldtäktsanklagelserna från förr mot regissören, manusförfattaren och huvudrollsinnehavaren Nate Parker. Anklagelser som han blev friad från då, men som uppmärksammades igen i samband med filmen och som många tror gjorde att den inte alls blev den publiksuccé som man förväntat sig när den gick upp på de amerikanska biograferna. Här i Sverige gör filmbolaget en halvhjärtad lansering av filmen.

Namnet på Nate Parkers film är hämtat från D.W. Griffiths mer än hundra år gamla långfilm från 1915. En stumfilm som redan när den hade premiär möttes av protester för sitt rasistiska innehåll, där till exempel Ku Klux Klan framstår som ett gäng hjältar. Den nya "The Birth of a Nation" ger en helt annan bild av nationens födelse.

Den plockar upp berättelsen om Nat Turner ur den amerikanska historien. Han var den svarte slavpredikanten som ledde ett uppror i Virginia 1831. I filmen framstår Nat Turner som en blandning av en revolutionär och religiös ledare. En person som sakta men säkert inser att religionen och bibelcitaten som han själv använder sig av i sina predikningar egentligen bara är ett sätt att skapa lydiga slavar på. Till sist drar han igång sin revolt, och hämnas brutalt och utan pardon på de slavägare som utnyttjat, plågat, våldtagit och mördat.

De senaste åren har det kommit en rad skildringar av slaveriet i Amerika. Som till exempel Steve McQueens "12 years a slave", Quentin Tarantinos "Django unchained", och en nyinspelning av tv-serien "Rötter". Men det finns något i grundtonen i Parkers film som är lite annorlunda än hur det brukar vara. Det här är en film om främst uppror och hämnd, inte bara om lidande. Och så saknar filmen nästan helt och hållet den där godhjärtade vite mannen eller kvinnan – den där som inser att slaveriet är av ondo, och som ibland mest verkar ha skrivits in i handlingen för att det ska finnas någon i filmen för den vita publiken att identifiera sig med. För när allt ställs på sin spets i "The Birth of a Nation" ses slavarna enbart som ägodelar.

Rent filmiskt tycker jag inte att "The Birth of a Nation" lever upp till hajpen från Sundancefestivalen, där den köptes rekorddyrt av distributören Fox Searchlight efter premiären. Den är helt enkelt lite för ojämn och klumpigt berättad för det. Men så är det här också en film vars styrka är hur den fångar upp ilskan och frustrationen kring rasismen i USA idag. Och filmens främsta syfte är väl egentligen att skapa en bild av upprorsledaren Nat Turner, där han framstår som en svart revolutionär martyr.