Lysande om Lucy Barton och hennes mamma

Titel: "Mitt namn är Lucy Barton"

Originaltitel: "My name is Lucy Barton"

Författare: Elizabeth Strout

Översättare: Kristoffer Leandoer

Omedelbart när jag läst det sista korta kapitlet vill jag börja om från början. "Mitt namn är Lucy Barton" är en tunn roman på 167 sidor och jag har varit en uppmärksam läsare. Men jag är långt ifrån klar när romanen är slut.

Det som berättats, och kanske framför allt det som bara antytts, vibrerar.

Hur var det egentligen med Lucys pappa? Var han en familjetyrann med posttraumatisk stress, en vietnamveteran? Är det därför mamman bara förmått att älska sin dotter på ett så strikt ransonerat vis? En sorts kärlek, men en mycket bristfällig sådan.

De var en fattig familj på fem personer som bodde i ett garage bland majsfälten i amerikanska Mellanvästern. Lucy minns hur barnen på skolbussen inte vill sitta bredvid henne eller hennes syskon. Det gör nog ont men hon verkar ändå inte bitter.

När Lucy, som flyttat eller flytt till New York, gift sig och skrivit böcker och ligger där på sjukhuset med en oklar infektion, kommer hennes mamma plötsligt ända från Illinois och sitter vid sängens fotända under ett par dagar. Mor och dotter har inte setts på mycket länge. Hon är en mor som aldrig rest och inte heller behöver sova, en färdighet man lär sig när man känner sig otrygg, säger hon. Hon sover räv när det passar henne, som när dotterns frågor om det förflutna blir för svåra. Lucy Barton är den som undrar men inte dömer. Bara genom tunna revor anar jag något av vem hennes mamma egentligen är. Hon är en mor, lika osentimental som hela den här romanen.

"Mitt namn är Lucy Barton" är en berättelse om klass och om fattigdomens stigma. Men framför allt är det en briljant skildring av en mor- och dotterrelation. Här finns kärleken och smärtan, skammen och självbevarelsedriften, närheten och besvikelsen skildrad rakt upp och ner. Så vemodigt och samtidigt ändå hoppfullt.

Ja, jag tror jag sade det precis: det är en lysande liten roman. Jag ska läsa den en gång till.