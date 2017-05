Strejken i Hollywood avblåst

Hollywood drar en lättnadens suck. Det blir ingen strejk för de amerikanska manusförfattarna. I elfte timmen slöt författarna och de stora filmstudiorna en överenskommelse i förhandlingarna som pågått sedan den 13 mars.

Manusförfattarnas fackförbund - The Writers Guild of America (WGA) - krävde bland annat mer betalt per avsnitt, ersättning för reprisering och en utökad sjukförsäkring. Nu har parterna alltså nått en kompromiss. The Writers Guild of America fick bland annat igenom en förbättrad sjukförsäkring och bättre betalt för de allt vanligare kortserierna.

Senaste gången som WGA strejkade var 2007-2008. Den strejken varade 100 dagar, vilket ledde till att flera populära tv-serier och talkshows fick göra uppehåll.