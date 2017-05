Kronoskvartetten lanserar fri musik

Kronoskvartetten har spräng gränserna för vad en stråkkvartett kan göra och inspirerat många andra att göra det samma, och nu vill de också göra ny musik tillgänglig för unga i ett projekt de kallar "Fifty for the future".

Där beställer de 50 verk av tonsättare från hela världen, uruppför verken och tillgängliggör musiken och noterna för nedladdning gratis på internet.'

Ikväll uruppför kvartetten "Gåtan" av svenska Karin Rehnqvist, och så här berättar kvartettens frontfigur David Harrington vilket syftet är med det här stora projektet:

- Jag vill att Kronoskvartettens musik ska vara som en språngbräda in i framtiden. För mig är musik ett underbart äventyr som också berättar om hur det är att vara människa, säger David Harrington, men mycket av kvartettens musik är svår att få tag i, i alla fall i USA, fortsätter han:

- Det kan vara svårt i synnerhet för unga stråkkvartetter att få tag i noter och det kan ta tid och vara dyrt. Sedan kan musiken vi spelar vara så ny att den inte finns på något förlag men i det femåriga projektet "Fifty for the future" beställer kvartetten verk av totalt 25 manliga och 25 kvinnliga tonsättare från hela världen, uruppför verken och lägger ut musiken och noterna med mera för gratis nedladdning på internet.

Stråkkvartetten som konstform utvecklades av Haydn, Mozart, Beethoven och Schubert från senare delen av 1700-talet och framåt.

- Vi får höra av kompositörer överallt att stråkkvartetten är ett sådant personligt medium, och den blev för Haydn och de andra det som den blev för mig, säger David Harrington och fortsätter:

- Ett sätt att uttrycka de mest personliga musikaliska känslor som finns, fortsätter han.

Men Haydn och de andra var fyra vita män som bodde i samma stad, Wien, och som tonåring började David Harrington undra vad som hade hänt om till exempel Beethoven hade hört musik från Kongo eller någon annanstans i Afrika.

Den tanken tog han med sig in i Kronoskvartetten som han bildade i början av 70-talet och som sedan dess har vidgat begreppet stråkkvartett till att kunna innefatta all möjlig konstmusik, alltså också med inslag av traditionell musik som Karin Rehnqvists stycke "Gåtan" som alltså ingår i "Fifty for the future"-projektet.

- Jag tycker att det är ett fantastiskt projekt, verkligen. Så framsynt och så kreativt. Det här med att beställa 50 nya stycken, att bygga en ny repertoar för framtiden. Och en annorlunda repertoar, för de jobbar ju med en annan repertoar än många andra stråkkvartetter, säger Rehnqvist.

Hör Karin Rehnqvist berätta mer om stycket och projektet i ljudklippet här nedanför!