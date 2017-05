Filmaktuella Francois Ozon om historiens ekon

I likhet med regissörskollegan Woody Allen snittar Francois Ozon i princip på en film om året - totalt 17 sedan långfilmsdebuten 1998, bland dem genombrottsfilmen "Under Sanden" från 2000 och "Swimming Pool" från 2003.



I sin nya film "Frantz" ger Ozon sig på ett historiskt drama. Filmen utspelas 1919, just efter första världskrigets slut. Och den är gjord nästan helt i svartvitt.

– Eftersom alla dokumentärfilmer och foton från den här tiden är i svartvitt så är det som att vi idag nästan inte tror att det fanns någon färg förr i tiden, säger Francois Ozon, som tänkte att "Frantz" skulle kännas mer realistisk och verklighetstrogen om han gjorde den i svartvitt.

Fast helt kunde han inte hålla sig borta från färgerna. I några scener tränger de till sist fram. Som blod som pumpas ut i ådrorna, som livet som återvänder efter en tid av krig och död. Så ville Francois Ozon använda färgen i filmen "Frantz".

Filmen tar sin början i Tyskland 1919, där Anna sörjer pojkvännen Frantz som dött under det nyss avslutade första världskriget. Men när hon en dag ska lägga blommor på hans grav finns det redan färska rosor där. En mystisk fransman har setts i byn, det är han som också sörjer Frantz. Och så inleds en märklig kärlekshistoria mellan de två, fylld av hemligheter och lögner.

Historien brukar upprepa sig så det var intressant för mig att visa nationalismen efter första världskriget i både Frankrike och Tyskland.

"Frantz" bygger från början på en pjäs från 20-talet av Maurice Rostand, och det var först efter att Ozon bestämt sig för att göra film av den som han insåg att han inte var först på bollen. Den legendariske regissören Ernst Lubitsch filmatiserade pjäsen redan 1932 med "Den brustna melodien", eller "Broken Lullaby" som filmen hette i original. Men när Ozon såg Lubitsch film upptäckte han att det gick att göra en helt egen läsning av pjäsen. Där Lubitsch berättar historien ur den franske mannens perspektiv, kunde Ozon berätta den tyska kvinnans historia.

– Man kan se "Frantz" som ett slags svar på Lubitsch film. Se gärna bägge, men börja med min – av rent dramaturgiska skäl, säger Ozon och skrattar lite.

Under arbetet med "Frantz" insåg han också att filmen om tiden efter första världskriget var högaktuell idag.

– Historien brukar upprepa sig så det var intressant för mig att visa nationalismen efter första världskriget i både Frankrike och Tyskland, säger Ozon. För de nationalistiska strömningarna är starka över hela i Europa även idag.

Då skrev Ozon ändå manuset före Brexit – och före valet av Trump som USA:s president.

Och det var efter terrorattackerna i Paris som han beslöt sig för att skriva in två sånger i filmen. Dels den tyska patriotiska "Die Waacht am Rhein" – men också den franska nationalsången. I filmen utbryter spontansång på en restaurang i Paris när några militärer kommer in, och vi får höra sången genom den tyska Annas öron. Det var en en idé som Ozon fick efter de första terrordåden, när alla plötsligt sjöng Marseljäsen på demonstrationer och samlingar.

– När man får uppleva Marseljäsen ur en tysk synvinkel i "Frantz" så går texten fram på ett annat sätt. Det är en sång om krig, dödande och blod, säger Francois Ozon.

