Lesbisk serieroman som teater

Titel: "Fun home"

Manus och sångtexter: Lisa Kron

Musik: Jeanine Tesori

Översättning: Ulricha Johnson

Regi: Carolina Frände

I rollerna: Frida Modén Treichl, Maja Rung, Mira Blomme Stahlhammer, Lily Wahlsteen, Fredrik Lycke, Birthe Wingren

"Husfrid", som romanen heter översatt till svenska, är något av en utvecklingsroman i serieformat – hur är det att komma ut som lesbisk i USA?

Musikalen av Lisa Kron och Jeanine Tesori i regi av Carolina Frände heter som romanen – "Fun home". Det är en självbiografisk berättelse som handlar om en ung kvinna som långsamt blir medveten om att hon är homosexuell. Hon lever i en liten amerikansk småstad, med syskon, en mamma som är pianist och hemmafru och en pappa som lever i en sorts extrem borgerlighet. Han renoverar ett stort hus minutiöst, han är lärare i engelska på skolan i samhället och har övertagit begravningsentreprenörfirman efter sina föräldrar.

Och han är också homosexuell – men har dolt det under alla år. Frun vet det, men inte barnen. Han är en blandning av fri i tanken och extremt styrd.

Dottern Alison växer upp i det här blandade familjelivet – försöker förstå allt som sker under ytan i familjen och i sina känslor.

Pappan går långsamt ned och utför, samtidigt som hon hittar sig själv mer och mer och mer. Den dubbla rörelsen är det intressanta i både serieromanen och i pjäsen.

"Vi var inte bara omvända, vi var omvända versioner av varandra."

I boken och i musikalen ser vi den vuxna Alison Bechdel som kommenterar sin pappa, sin egen barndom och sin tid på universitetet när hon upptäcker sin sexualitet. Vi ser tre Alison och Maja Rung gör den som upptäcker, när hon går på universitetet. Hon gör den här förvandlingen och utvecklingen mycket nära och fint.

Hör hela kritiksamtalet i ljudlänken ovan

Fakta: Bechdeltestet

Inom filmen talar man om Bechdeltestet som härstammar från den tecknade serien "Dykes to Watch Out For" av just Alison Bechdel, som i sin tur fick uppslaget till testet från sin väninna Liz Wallace.

För att en film ska klara Bechdeltestet måste den uppfylla följande kriterier:

1. Ha minst två (namngivna) kvinnliga rollfigurer

2. ... som pratar med varandra

3. ... om något annat än män.