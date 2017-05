Hoppfullt för hotade National endowment for the arts

President Donald Trump har sagt att han vill dra in bidragen till myndigheten, men nyligen kom ett besked som talar för att den blir kvar.

Ett beslut i kongressen föreslår att man inte bara ska trygga budgeten för National endowment for the arts, utan att man också ska öka årsanslaget med 2 miljoner dollar. Det skriver Los Angeles Times som tillägger att det förväntas att presidenten skriver under förslaget sedan kongressen godkänt det.

I mars sade Trumps budgetansvarige Mick Mulvaney på en presskonferens att han inte kunde rättfärdiga att ge pengar till kulturorganisationer när han samtidigt tänkte på hur svårt stålarbetare i Ohio hade det.

När Trumps förslag blev känt protesterade flera olika kulturorganisationer över hela USA, och de har uppmanat sympatisörer att skriva till kongressen. Även The city of Los Angeles stämde in och föreslog dessutom stöd för andra hotade kulturmyndigheter och organisationer, som till exempel the Corporation for Public Broadcasting, som stöder public service-tv- och radio.