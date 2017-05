Katastrofalt med vissa ljusglimtar i "King Arthur"

Titel: "King Arthur: Legend of the Sword"

Regissör: Guy Ritchie

Skådespelare: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Mikael Persbrandt, David Beckham m fl

Betyg: 2 av 5



Först måste vi stanna hos Mikael Persbrandt. Han är vikingarnas konungaassistent. Han har långt, grått hår, är klädd i en björn och väljer att utstråla ingenting. Han vill ha ett skepp med tiotusen slavpojkar. Det får han inte. "Sorry, can't do", säger blonde kung Arthur. "Knäböj, annars hoppar jag ur kronan och blir den gatkille uppväxt på bordell jag egentligen är." Mikael Persbrandt lyfter på ett grått ögonbryn, knäpper lite med de stela knälederna och går ner. "Bra, nu käkar vi", säger kung Arthur.

Ett ironidoppat finger i grytan av storäventyrestetik.

Lite sådär är Guy Ritchies blick på sagan om Excalibur, som ju kan berättas på olika vis. Här med ett ironidoppat finger i grytan av storäventyrestetik där Sagan om ringens stridselefanter, Game of Thrones snögloppsberg, Harry Potters jätteorm, Romes högsminkade lera och Gladiators tunga ärrade muskler målas i smutsig framtidsdystopi Mad Max-akvarell.

Jag är förtjust i delar av klippningen. Femton års barndom och ungdom visas inte i två evighetslånga symboltyngda nyckelscener, utan i tvåhundra pulserande ögonblick. Jag gillar också ljudet. Det blir ofta stumt, burkigt, dovt och suggestivt.

Mikael Persbrandt lyfter på ett grått ögonbryn.

Det andra elementet, förutom övermedveten kunskap om genrens bildspråk, som filmen vill bidra med är avbrott i sagan för blixtsnabb giftig dialog mellan den snedleende kungen och hans män. Rundabordspingpongmatcher värdiga en elegant gangsterfilm eftersöks. Bort med gravallvaret i den drömska låtsade medeltiden. In med humorn.

Här blir det då våldsamma problem. För dialogerna är snabba. Men de är inte roliga. Så … det blir ju lite katastrof.