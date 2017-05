Brexit-målningen kan snart komma att säljas

Nyligen känt att det var konstnären och aktivisten Banksy som låg bakom den Brexit-inspirerade muralmålningen i hamnstaden Dover.

Målningen sitter på ett rivningshus och familjen som äger byggnaden vill nu ta ned verket och kanske sälja det. Eventuell vinst kommer då gå till välgörande ändamål lokalt, skriver BBC.

Det är inte det första Banksyverket som dykt upp på en byggnad ägd av den här familjen. 2014 så målade Banksy verket "mural of a woman staring at an empty plinth" på en av deras byggnader.