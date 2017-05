Claudia Rankine: Vita människor måste börja förstå sin rasism

– Vi såg fattiga människor övergivna av regeringen. Lämnade att svälta... lämnade att drunkna... medan andra människor evakuerades. Sedan berättade de att massa människor dött. Och folk blev chockade.



Den 29 augusti 2005 rev orkanen Katrina in över New Orleans. Stadens skyddsvallar brast och vattnet vällde in. Totalt blev 1 miljon människor hemlösa av stormen, 5 miljoner utan el. Efter stormen kablades bilder ut på människor övergivna på hustak i New Orleans fattiga delar. Över 1800 människor omkom totalt.



– Och jag kände: nej! Det här är ingen chock! Det är typiskt. Att folk inte förstår hur rasism fungerar, att de inte vet om att svarta människor är förbrukningsbara i det här landet, det är chocken. Jag ville skriva en bok som visar hur rasismen varje dag på små sätt konstant arbetar. Så att när en stor nationell katastrof som Katrina inträffar kan folk förstå att det är det oundvikliga resultatet av en långvarig, systematisk rasism. Skulle jag skriva idag så skulle jag skriva om Flint, Michigan. Eller om valet, säger Claudia Rankine.

Jag ville skriva en bok som visar hur rasismen varje dag på små sätt konstant arbetar.

Jag träffar henne i hennes lägenhet högt upp i en skyskrapa i området Chelsea i New York. Hon sitter och skriver när jag kommer in. Skrivbordet står vänt mot stora fönster. Utanför ett gytter av hustak och längre bort Hudson-floden. Claudia Rankine är en av USA:s mest uppskattade poeter. Hon har gett ut flera böcker och undervisar på de båda toppuniversiteten Yale och Princeton.



Hennes bok "Citizen: An American Lyric" ges ut på Albert Bonniers förlag under namnet "Medborgare: en amerikansk dikt". Boken är en blandning av längre essäer, till exempel en om Katrina, en annan om tennisstjärnan Serena Williams och den storm av rasism, fördomar och hat som hon har tvingats utstå som världsbäst och svart kvinna i en historiskt sett vit sport. Boken innehåller också korta berättelser om vardagens rasism. Ögonblick när fasaden rämnar och människors trångsynthet tränger ut genom sprickorna. Vita kvinnor som inte sätter sig bredvid svarta män på tunnelbanan, vännen som plötsligt utbrister "you nappy headed hoe", akademikerkollegan som säger "du fick jobbet på grund av din hudfärg". Boken handlar om rättsväsendet, om polisens systematiska misstänkliggörande av svarta kroppar, om de afroamerikanska män och kvinnor som dödats av poliser. Om Rodney, Eric, Sandra. Hon skriver:



"Och du är inte mannen och ändå stämmer du med signalementet eftersom det bara finns en man som alltid är mannen som stämmer med signalementet."



Och på ett annat ställe:

"för att vita män inte

kan kontrollera sin fantasi

dör svarta människor"



– Jag tror att vi är programmerade. Vithet konstruerades. Och sedan skapade universiteten falska vetenskaper för att bevisa att vithet är överlägsen. När det senare överbevisades så spelade det ingen roll. För det var vid det laget inbyggt i hela systemet. Det finns i tänkandet, i litteraturen, i sångerna, i bilderna, i vem som är privilegierad.

Jag tror att vi är programmerade. Vithet konstruerades.

Vita människor tror att de är den dominanta rasen. Det är internaliserat i ens identitet som vit, säger Claudia Rankine. Och identiteten vit handlar inte om hudfärg, utan om konstruktion. Vita med ursprung i Storbritannien satt på makten i USA och de kallade irländarna, grekerna och polackerna för "blacks", svarta. De folkgrupperna var inte tillåtna in i vitheten förrän runt 1939. Ku-Klux Klan attackerade till exempel europeiska katoliker, därför det brinnande korset.



– Vita människor måste börja förstå sin rasism. De måste börja förstå att alla vita människor är rasister. Oavsett hur mycket de identifierar sig som goda människor. För de är fortfarande del av en dominant kultur. Och en del av den dominansen är förutsättningen att de äger rummet. Att vithet och egendom är en och samma sak.

Vita människor måste börja förstå sin rasism. De måste börja förstå att alla vita människor är rasister. Oavsett hur mycket de identifierar sig som goda människor.

När vita människor insett det och att det handlar om stora strukturer, inte om individuella val, så kan konversationen bli mer meningsfull. Nu säger man att alla vita är rasister och folk blir förnärmade, som Rankine säger. Debatten kommer ingenstans.



Under våren sjösätts Claudia Rankines projekt The Racial Imaginary Institute, en plattform för konst som undersöker rasism och som studerar vithet. Vad innebär det att vara vit? Hur påverkas man som vit av sin hudfärg och vad den medför?

Jag frågar henne om hon tror på förändring. Om hon tror att människor är kapabla till att inte vara rasister.



– Ja. Vi skapade det. Så vi kan skapa någonting annat.