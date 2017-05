Bror Gunnar Jansson ett 10-talets bluesfenomen

Mikael Timm har lyssnat på Bror Gunnar Janssons "And the Great Unknown, Part I & II".

– Själv beskriver han sig själv som "a sleek drugstore cowboy, the missing link between Lightnin' Hopkins and Kopparmärra". Det är förstås en fras gjord för att citeras. Men han är verkligen ett smärre musikaliskt fenomen, oavsett hur han beskriver sig. På samma sätt som Dylan en gång låtsades vara lantarbetare och sjöng som Woodie Guthrie, sjunger Bror Gunnar Jansson sedan några år någon slags nyskriven Delta-blues. Fast ändå inte. För han går in i den här genren där man spelade akustiskt, rockar till den med stompig elgitarr, stökar runt, skriver mer skruvade än berättande texter och ut kommer något alldeles eget, men det låter som man har hört det förr, fast man minns bara inte riktigt var, säger han.

