Inga klichéer i Hisham Matars raffinerade självbiografi

Titel: "Att återvända"

Originaltitel: "The Return: Father, sons and the land in between"

Författare: Hisham Matar

Översättare: Hanna Axén

Antal sidor: 303

"Skuldmedvetenheten är den landsflyktiges eviga följeslagare. Den solkar varje avsked", skriver Hisham Matar i pulitzerbelönade "Att återvända", som liksom alla goda självbiografier inte handlar om ett enskilt liv utan om företeelser och omständigheter som är avgörande för många liv i världen. I detta fall handlar det om inre och yttre exil, politikens inverkan på individen, förlust och upprättelse.

I "Att återvända" åker Hisham Matar tillbaka till Libyen efter Gaddafis fall. Resan kröner en decennielång kamp för att få veta vad som hände hans far i Tripolis ökända Abu Salim-fängelse. Hisham Matar återser släktingar och träffar män som suttit i celler bredvid hans far. Han färdas i ett land han inte känner igen. Libyen, som en gång var hans hem, är nu som ett nyläkt och känsligt sår.

Det är seriöst och stort. Tristess, gnabb och praktikaliteter, som hör vardagen till, utelämnas helt. Jag slås av hur värdiga och ståndaktiga människorna i "Att återvända" är. De har lidit förluster och förnedrats och tycks därigenom på något märkligt sätt ha vunnit en visdom och ett lugn.

Det är männen som talar, männen som opponerar sig och männen som fängslas.

Jag slås också av att det är en patriarkal bok, patriarkal i begreppets mest grundläggande bemärkelse. Den handlar om fäder och söner, farbröder och manliga kusiner. Det är männen som talar, männen som opponerar sig och männen som fängslas. Fädernas blickar bränner och styr sönernas liv. Så är det med Hisham Matars frånvarande far. Modern, däremot, är grundad i nuet, hon är älskad men knappast gåtfull. Hisham Matar verkar inte ha särskilt mycket att säga om kvinnorna i släkten. Men han hyser alls inget agg mot dem. Nej, de framstår som starka, inte i handling utan i sin tigande och stoiska uthållighet.

Men det är språket som står ut i "Att återvända". Det är insiktsfullt, lyriskt – ändå alltid exakt. Hos Hisham Matar finns inga spår av klichéer. Såväl tankegångarna som beskrivningarna av dem är raffinerade. Det är formuleringar i nobelprisklass.