Veckans ord: Extremism

Slår jag upp ordet extrem på nätet får jag 103 miljoner träffar. Ordet extremist ger bara 15,7 miljoner träffar. Vad betyder det? Kanske är det så att det finns fler potentiellt extrema situationer än det finns människor som upplever extrema situationer. I så fall står det måhända ett antal scener och väntar på att någon ska råka ut för något extremt. The worse is yet to come, för att travestera Frank Sinatra. Och det finns som bekant ingenting så dåligt så det inte kan bli sämre.

Men kanske gör jag ett tankefel för att något är extremt behöver ju inte betyda att det är extremt otrevligt. Det kan vara extremt positivt.

Nationalencyklopedin skriver: "En extremist söker totala men också ensidiga lösningar på problemen, och ofta är det bara ett eller få problem som han har i åtanke." Och tillägger: "Inte sällan är det som betecknas som extremism vid en tidpunkt en mer normal uppfattning vid en annan."

Ja, åtminstone denna upplaga av uppslagsboken utgår från att en extremist är av manligt kön. Kanske stämmer om man räknar nördar till gruppen extremister.

Att ordet extremist numera är så frekvent, som det så vackert heter på extrem svengelska, beror förmodligen på att vi lever i en politiserad tid. Men man ju vara extrem inom andra områden inom politik. En extremt skicklig violinist är möjligen plågsam för familjen som måste stå ut med alla övningarna men angenäm för konsertpubliken som får njuta av skickligheten. Somliga extremister borde ha evigt liv, Paganini till exempel och Charlie Parker, James Joyce.

Själv älskar jag korrekturläsare som är extremister, inte för att de är trevliga utan för att de hittar alla mina misstag vilket en mer avspänd korrläsare inte gör. Och förresten, är det fel att vara extremt förälskad?

Nja, eftersom jag inte vill framstå som en extremist lämnar jag frågan obesvarad.

Men även om ordet extremist är extremt ofta förekommande är extremismen, ingen ny företeelse. Man skulle till och med kunna påstå att extremister är förutsättningen för teknisk, vetenskaplig och konstnärlig utveckling.

Men för att inte uppfattas som extrem påminner jag om uttrycket "en sund själ i en sund kropp" som den romerske samhällskritikern Juvenalis myntade. Dock behöver man bara besöka ett gym för att konstatera att ett liv i balans förefaller extremt ovanligt.

Tvärtom befolkas träningslokalerna av fanatiker. Vilket inte skulle ha förvånat Juvenalis, han var övertygad pessimist, ja, rentav extremt pessimistisk i sin syn på samhället och människan.

Själv minns jag med skadeglädje den man som sprang på löpbandet bredvid mitt och efter att ha kollat min hastighet ökade farten på sin löpmaskin till det extrema, varpå han elegant flög av bandet, landade med hakan på ett träningsredskap och därmed slog knock-out på sig själv och fick bäras ut.

Ett värdigt slut på en extrem situation.

102 miljoner niohundranittioniotusen niohundranittionio återstår.

Vi ses.