Kulturministern förhandlar om bättre villkor för konstnärer

– Man ska kunna leva som konstnär. De som målar, som dansar och spelar teater på våra scener, de behöver bättre förutsättningar för att kunna vara konstnärer. Den fria konsten är ett grönt kulturpolitiskt område som vi månar och borgar för så där finns väldigt mycket mer att göra, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke till Kulturnytt.

I november satte Alice Bah Kunhke igång en utredning som bland annat ska komma med förslag på hur det ska bli lättare att leva som konstnär i Sverige. Den ska bli klar senast i februari nästa år, men redan till hösten hoppas Alice Bah Kuhnke kunna presentera nya satsningar. Hur det ska se ut vill inte kulturministern säga.

– Nej, jag kan inte vara mer konkret än så just nu för det pågår intensiva diskussioner, men jag hoppas att jag kan återkomma med oerhört positiva besked.

Positiva för vem?

– För kulturen i vårt land och just för den fria konsten och för konstnärerna.

I helgen håller Miljöpartiet också sin årliga kongress. Miljöfrågorna står i centrum under temat "Ledarskap för klimatet". Bara fem av cirka 230 motioner handlar om kultur och mediefrågor.

Som Kulturnytt rapporterat tidigare i veckan handlar det bland annat om att spel ska få ta del av kulturstöd, men också intern kritik mot att partiet trots ministerpost inte har nått målen om att bli det ledande partiet i kulturfrågor.

Alice Bah Kuhnke tar inte allvarligt på den interna kritiken. Hon ser det som ett bevis på en hög ambitionsnivå.

– Vi är överens om att vi har en alldeles unik möjlighet att driva den gröna kulturpolitiken som sätter den konstnärliga friheten i fokus och vi ska fortsatt ha höga ambitioner.

Men om MP fortsätter att vackla kring fyraprocentsspärren kan den gröna kulturpolitiken bli kortvarig. För Alice Bah Kuhnkes del skulle ett eventuellt maktskifte innebära att hon ändå stannar i politiken.

– Jag ska göra allt för att vi ska sitta i regering efter nästa val. Det är ju upp till statsministern om jag åter får förtroende att vara kulturminister. Om det inte blir så kommer vi att sitta i riksdagen och jag är riksdagsledamot.

Kulturministern om 5 aktuella frågor

1. PRESSTÖDET OCH DEMOKRATIN

Ska tidningar som är främlingsfientliga eller på annat sätt går emot demokratiska värderingar få presstöd?

– Jag är frihetlig och har en grundad liberal syn på livet och jag vill mena att den dagen som staten börjar definiera och begränsa åsikter och tankar, då ska man ha väldigt mycket på fötterna, för det finns en Pandoras ask som kan öppnas där. Jag är självklart samtidigt öppen för att lyssna på vad de andra kulturpolitikerna och konstitutionsutskottets politiker anser i frågan, eftersom verkligheten ju hela tiden förändras.

2. SVENSK FILM

Efter den helstatliga filmpolitiken infördes vid årsskiftet är branschen mer polariserad än någonsin. Biografjättarna har slitit sig loss, vill inte bidra med statistik och vill heller inte vara med i diskussioner om hur svensk film ska utformas. På vilket sätt är den här situationen bättre än ett filmavtal?

– Svensk films villkor kan inte vara baserat på hur många biobesök det var året tidigare, så har det varit under filmavtalet. Nu har vi för första gången på väldigt länge en filmpolitik som ger långsiktiga stabila villkor.

– Det vore självklart ultimat om alla omfamnade den nya filmpolitiken eftersom den ger svensk film bättre villkor. Jag hade inte räknat med att det här skulle hända, men jag tror att man får räkna med detta under en period. Men jag är övertygad om att när vi får se effekterna av den nya filmpolitiken om några år, då kommer vi se att det är mycket bättre än tidigare.

3. HAT OCH HOT

Nyligen blev en reporter misshandlad i sitt hem och varje dag riktas hat och hot mot journalister. Vad gör du för att inte fler journalister ska bli nerslagna?

– Inom kort kommer vi att presentera en handlingsplan som i huvudsak har fokus på dem som utsätts, för att skapa bättre skydd och stöd kring dem. Den kommer inte få bort allt hat och hot i vårt samhälle, men kommer förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för dem som drabbas.

– Det blir en tydlig arbetsordning för vem som har vilka ansvarsområden, justitiedepartementet är till exempel inblandat, men också insatser som konkret ger bättre stöd. De åtgärder som vi sätter till kommer att leda till att journalister och deras arbetsgivare får bättre förutsättningar att hantera när man blir utsatt, men också att hot och hat inte får de ödesdigra konsekvenser som de idag får.

4. MUSEERNA OCH IDENTITETSPOLITIKEN

Museidebatten har blossat upp igen, det handlar bland annat om att du försöker styra museernas innehåll med en identitetspolitik. Det kan bland annat ha att göra med att den miljöpartistiska kulturpolitiska arbetsgruppen 2015 föreslog att alla som arbetar på kulturinstitutioner ska utbildas i intersektionalitet och postkoloniala teorier. Har du sagt till museerna att de ska jobba med postkoloniala teorier?

– Det förslaget gick partistyrelsen inte vidare med, precis som Centerpartiet inte gick vidare med att driva frågan om månggifte. Det har alltså inget att göra med Miljöpartiet idag.

– Jag är kulturminister, jag styr inte våra museer. Museerna är fristående med myndighetschefer, de har en expertis och arbetar utifrån vetenskapliga metoder. Jag arbetar med den konstnärliga friheten. Om jag skulle börja gå in och ge förslag på vilka utställningar våra museer ska göra, ja, då är jag riktigt illa ute. Det är just de möjliga banden jag klipper med den nya museilagen.

5. TV-LICENSEN

Nyligen gick flera chefer på svenska public service ut i en debattartikel i SvD och uttryckte sin rädsla för att tv-licensen ska ersättas av en skatt. De menar att det gör finansieringen mer kortsiktig. Är du för en medieskatt?

– Just nu arbetar en parlamentarisk grupp med frågan hur public service ska finansieras i framtiden. Det är det första steget i det stora public service-arbetet vi har inlett. Nästa steg blir att arbeta fram villkoren för sändningstillståndet. Jag ska inte nu hoppa in i den diskussionen och styra den på något sätt, jag väntar istället in förslaget från gruppen. Men helt klart är att betalningsviljan går ner, så på något sätt behöver vi säkerställa en mer långsiktig och säker finansiering.